Каждый второй россиянин против объединения майских праздников за счет январских каникул, за — каждый третий

Продлить выходные в мае за счет январских каникул согласен только каждый третий россиянин. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Общественной палате России предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства: против высказались 53% опрошенных («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 33% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»), еще 14% затруднились с ответом («Хотелось бы долго отдыхать и в январе, и в мае»).

Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 39%, а среди женщин — 26%). Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (34 и 36% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (29%).

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 43%, а среди обладателей высшего — только 29%. С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 41%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 29 апреля — 5 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.