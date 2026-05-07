Разделы

Веб-сервисы
|

Каждый второй россиянин против объединения майских праздников за счет январских каникул, за — каждый третий

Продлить выходные в мае за счет январских каникул согласен только каждый третий россиянин. В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В Общественной палате России предложили объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет перераспределения январских выходных дней, т.к. весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха. Идея не нашла поддержки у большинства: против высказались 53% опрошенных («Это скажется на зарплате»; «Лучше нормально зимой отдохнуть. Не нужно ничего менять»), поддержали — лишь 33% («Погода в мае благоприятнее для прогулок и отдыха на природе»), еще 14% затруднились с ответом («Хотелось бы долго отдыхать и в январе, и в мае»).

Мужчины относятся к предложению заметно благосклоннее (одобряют 39%, а среди женщин — 26%). Молодежь до 35 лет и респонденты 45+ поддерживают инициативу примерно одинаково (34 и 36% соответственно), тогда как среди 35—45-летних сторонников меньше (29%).

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование, «за» высказались 43%, а среди обладателей высшего — только 29%. С ростом доходов растет и уровень поддержки: из числа зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц инициативу одобряют 22% опрошенных, а среди граждан с зарплатой от 150 тысяч — уже 41%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 29 апреля — 5 мая 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще