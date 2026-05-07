К наплыву туристов готовы: на Южном Урале «МегаФон» прокачал связь для любителей отдыха на озерах

В преддверии туристического сезона инженеры «МегаФона» провели модернизацию оборудования на базах отдыха недалеко от озер Еткуль и Кумкуль в Челябинской области. Теперь гостям и персоналу популярных локаций доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на всей территории курортов. Об этом CNews сообщил представители «МегаФона».

Реализованное техническое решение обеспечит доступ к цифровым сервисам во время отдыха на термальном курорте «Баден-Баден» и базе отдыха «Старая провинция».

Обезличенная статистика использования сети подтверждает востребованность мобильной связи среди гостей курортов. Только за текущий год через телеком-оборудование на территории этих мест отдыха прошел объем трафика, сопоставимый с отправкой более 2 млн фото. Отдыхающие активно используют мобильный интернет для связи с друзьями и родственниками, прослушивания музыки на стриминговых сервисах и просмотра видеороликов в режиме онлайн.

На базы отдыха в Челябинской области посещают не только местные жители, но и туристы из соседних Свердловской и Курганской областей. Помимо этого, приезжают гости из Башкирии, Москвы и Московской области, Югры и других регионов. Наличие стабильной связи становится одним из факторов, повышающим привлекательность курортов.

«Мы комплексно подходим к развитию телеком-сети на туристических объектах, анализируя нагрузку на сеть и учитывая потребности абонентов. Ранее наши специалисты установили новое оборудование вблизи озера Кременкуль и в районе центра активного отдыха в Кусе, теперь более качественной связью могут воспользоваться гости баз отдыха у озер Еткуль и Кумкуль. Уверен, что благодаря этому отдых челябинцев и гостей региона, которые хотят оставаться на связи даже вдали на отдыхе, станет еще комфортнее», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В общей сложности с начала 2026 г. специалисты «МегаФона» построили и модернизировали более 40 объектов связи по всему Южному Уралу.