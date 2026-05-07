Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К наплыву туристов готовы: на Южном Урале «МегаФон» прокачал связь для любителей отдыха на озерах

В преддверии туристического сезона инженеры «МегаФона» провели модернизацию оборудования на базах отдыха недалеко от озер Еткуль и Кумкуль в Челябинской области. Теперь гостям и персоналу популярных локаций доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на всей территории курортов. Об этом CNews сообщил представители «МегаФона».

Реализованное техническое решение обеспечит доступ к цифровым сервисам во время отдыха на термальном курорте «Баден-Баден» и базе отдыха «Старая провинция».

Обезличенная статистика использования сети подтверждает востребованность мобильной связи среди гостей курортов. Только за текущий год через телеком-оборудование на территории этих мест отдыха прошел объем трафика, сопоставимый с отправкой более 2 млн фото. Отдыхающие активно используют мобильный интернет для связи с друзьями и родственниками, прослушивания музыки на стриминговых сервисах и просмотра видеороликов в режиме онлайн.

На базы отдыха в Челябинской области посещают не только местные жители, но и туристы из соседних Свердловской и Курганской областей. Помимо этого, приезжают гости из Башкирии, Москвы и Московской области, Югры и других регионов. Наличие стабильной связи становится одним из факторов, повышающим привлекательность курортов.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

«Мы комплексно подходим к развитию телеком-сети на туристических объектах, анализируя нагрузку на сеть и учитывая потребности абонентов. Ранее наши специалисты установили новое оборудование вблизи озера Кременкуль и в районе центра активного отдыха в Кусе, теперь более качественной связью могут воспользоваться гости баз отдыха у озер Еткуль и Кумкуль. Уверен, что благодаря этому отдых челябинцев и гостей региона, которые хотят оставаться на связи даже вдали на отдыхе, станет еще комфортнее», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В общей сложности с начала 2026 г. специалисты «МегаФона» построили и модернизировали более 40 объектов связи по всему Южному Уралу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Шохрух Кодиров, веб-разработчик: Если данные не в реальном времени — бизнес уже проигрывает

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще