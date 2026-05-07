Инвестиции в ИКТ: ключевые итоги 2025 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует итоги 2025 г. об инвестициях крупных и средних организаций в ИКТ, включая затраты на ИКТ-оборудование, ПО и базы данных. Рассмотрены данные по 18 крупным отраслям экономики.

Ключевые показатели

Объем инвестиций в ИКТ крупных и средних организаций в 2025 г. достиг 2,4 трлн руб., превысив уровень 2024 г. на 3,3%, а показатель 2021 г. — вдвое. Рост расходов «на цифру» зафиксирован в 12 из 18 отраслей экономики.

Положительная динамика инвестиций в ИКТ стала следствием продолжающегося значительного роста объема вложений в ПО и базы данных (+24,8% к 2024 г.), который компенсировал сокращение объема инвестиций в ИКТ-оборудование (-13,7%).

Рост вложений в ПО и базы данных в 2025 г. более чем вдвое опережал динамику инвестиций в основной капитал по экономике в целом (+9,7% к 2024 г.).

На снижение расходов на ИКТ-оборудование повлияли два фактора. Первый — эффект высокой базы 2024 г., в основном из-за резкого увеличения вложений ИТ-компаний в вычислительные мощности в тот период. В 2025 г. их инвестиционная активность стабилизировалась. Второй фактор — удешевление импортного ИКТ-оборудования в связи со снижением курса доллара (-9% в среднем за 2025 г.).