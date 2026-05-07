hh.ru и «Моя смена»: почти 80% россиян готовы подрабатывать вне своей основной специальности

Почти восемь из десяти россиян допускают подработку за пределами основной профессиональной сферы. Это следует из опроса 2,5 тыс. респондентов, который провела ведущая платформа онлайн-рекрутинга в России hh.ru и сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (ГK Verme), входит в hhgroup. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 79% опрошенных. При этом их мотивация различается: 30% респондентов указали, что им нравится разнообразие и они охотно берутся за разные задачи, тогда как 49% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 9% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 5% намерены подрабатывать только по своей специальности.

Возраст заметно влияет на готовность выходить за рамки основной специальности. Среди респондентов в возрасте от 18 до 44 лет показатель практически одинаков и держится на уровне 81–83%. Среди 45–54-летних он немного ниже – 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет – только 65% допускают для себя такую возможность.

Финансовая мотивация является основной для тех, кто берет подработки из других профессиональных областей: 44% хотят увеличить доход или нуждаются в дополнительном заработке. Еще 23% стремятся иметь деньги для личных нужд, а 20% копят на конкретную покупку. Однако есть и другие мотивы – 18% называют причиной свободное время, которое хочется потратить с пользой. По 17% хотят попробовать себя в новых профессиях или говорят, что такой формат заработка им просто комфортнее. Еще 14% считают подработку возможностью развить новые навыки.

Исследование также показало, что при выборе подработки опрошенных в первую очередь интересует гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку – это назвали главным 36%. Далее следуют быстрая выплата денег (29%) и возможность совмещать подработку с другими делами (28%). Близость к дому важна для 27%, возможность работать удаленно – для 18%.

При этом подработка уже является достаточно частым форматом занятости. Так, за последние три месяца каждый четвертый опрошенный (26%) работал на нескольких разных позициях: 9% делают это регулярно, 17% пробовали две-три разные работы. Еще 38% такого опыта пока не имеют, но хотят попробовать, а 36% намерены оставаться на одной позиции и менять подход не планируют.

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, наиболее популярны профессии из сферы физического и торгового труда. Лидируют разнорабочий и мерчандайзер/работник торгового зала (по 18%), упаковщик и комплектовщик (17%), продавец-кассир (16%). Далее следуют грузчик/кладовщик (по 12%), курьер (11%), уборщик (10%), водитель (9%).

«Подработка всегда была в зоне интересов работающих россиян. Это видно на примере данных большого исследования настроений работающих россиян, которое проводится аналитиками hh.ru ежеквартально уже более 10 лет. Так, по нашим данным доля работающих россиян, которые хотят иметь подработку стабильно держится на одном уровне: во II квартале 2016 г. эта доля составляла 32%, во II квартале 2020 – 29%, в 2022 – 32%, сейчас – 28%. Таким образом, треть от всего объема опрошенных всегда рассматривают для себя вариант дополнительного заработка», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Причем особенно показательно изменение в отношении к подработкам. Для многих они становятся осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия, и нередко их начинают использовать как инструмент для приобретения новых навыков. А это, безусловно, повышает ценность человека на рынке труда», – сказал генеральный директор сервиса «Моя смена» Николай Гальянов.