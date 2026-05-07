Деревня возле Караканского бора получила уверенный 4G

Улучшенное качество мобильной связи «МегаФона» получили жители деревни Ерестная и поселка Никольский. Инженеры оператора провели технические работы, благодаря которым удалось обеспечить территорию поселений надежным сигналом 4G и расширить цифровые возможности местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенные пункты относятся к малочисленным и расположены далеко от регионального центра. Ерестная, например, с одной стороны примыкает к Обскому водохранилищу, а с другой стороны окружена Караканским бором – многовековым лесом на песчаных дюнах. По разным данным в поселках проживает от 100 до 150 человек.

Ранее связь в населенных пунктах обеспечивали базовые станции, установленные в соседних селах. После проведенных работ соединение стало устойчивым, а скорость передачи данных в Ерестной составила 24 Мбит/с, в Никольском – 30 Мбит/с. Такие скорости позволяют жителям пользоваться цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, обращаться на портал государственных услуг, заказывать товары на маркетплейсах или читать онлайн-книги.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдаленные поселения связью, мобильные операторы не только возводят собственную инфраструктуру, но и работают в партнерстве. Такое сотрудничество позволяет ускорить процесс цифровизации области. Отмечу, что, подключив Ерестную Ордынского района и Никольский Тогучинского района к своей сети, мы осуществляем постоянную техническую поддержку оборудования для его бесперебойной работы, как бы далеко оно не находилось», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

В регионе также реализуется проект «Устранение цифрового неравенства». Цель программы – обеспечить доступом к информационной среде именно малочисленные поселения.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, до конца 2026 г. в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» планируется обеспечить сотовой связью еще 22 населенных пункта, в которых живут порядка 4 тыс. человек. Таким образом, все села региона с численностью от 100 жителей будут обеспечены высокоскоростным доступом к интернету.

