Burmester Home Audio начинает продажи нового усилителя мощности Burmester 259. Новейший усилитель, по мнению его создателей – это «тихая революция». Об этом CNews сообщили представители Burmester Home Audio.

Burmester 259 уверенно управляет даже самой сложной для усилителей акустикой, неизменно сохраняя непринужденную элегантность исполнения. Небывалая прозрачность звучания достигается благодаря минимальному уровню шума ниже порога слышимости. Аппарат отличается улучшенной линейностью и заметным снижением уровня искажений, добиваясь максимальной детализации и глубины пространства. Он идеально справляется и с взрывными крещендо, и с передачей тончайших нюансов, раскрывающих истинный характер музыки, доступный только самым безупречным системам.

Впечатляющий запас мощности и чрезвычайно высокий коэффициент демпфирования обеспечивают, при необходимости, стабильную работу самых сложных в управлении динамиков акустических систем. С технической точки зрения, благодаря более высокой импульсной мощности и значительно улучшенной линейности, модель 259 не имеет аналогов среди современных аппаратов.

Габаритный массивный корпус усилителя обеспечивают тепловую стабильность и защищенность от электромагнитных помех. Выходные транзисторы размещаются на мощном медном основании, для надежного питания используется целая батарея конденсаторов. И как тщательно организованы внутренние соединения – от выходных каскадов к клеммам для подключения акустики.

Усилитель поставляется на выбор как в стереофонической, так и в монофонической конфигурации. Это позволяет получить дополнительные резервы мощности и еще более надежное разделение каналов. Набор разъемов на задней панели соответствует выбранной конфигурации.

Производитель предлагает как традиционный серебристый вариант отделки модели 259 с хромированными элементами, так и полностью черный корпус из анодированного алюминия.

Технические характеристики Burmester 259: мощность 2 х 465 Вт / 4 Ом, 1 х 950 Вт / 8 Ом, 1 х 1510 Вт/ 4 Ом; демпинг-фактор > 5000 КНИ 0.0006 %; соотношение сигнал / шум 125 дБ; габариты 450 х 450 х 450 мм; вес 83 кг.

Розничная цена Burmester 259 в России – от 85 тыс. евро.