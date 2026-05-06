YADRO и «Москва глазами инженера» представляют программу экскурсий о конструктивизме и современных технологиях

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) совместно с креативным бюро «Москва глазами инженера» представляет программу экскурсионного маршрута «Вычисляя архитектуру». Первая экскурсия состоится 11 мая и откроет серию прогулок, которая продлится до сентября этого года.

В центре маршрута — архитекторы и инженеры, чьи идеи сформировали язык конструктивизма и во многом определили представление о современной городской среде. Их подход к форме, функции и организации пространства показывает, почему конструктивизм — революционный метод проектирования, зародившийся в России столетие назад, — сохраняет актуальность и сегодня. Его принципы во многом созвучны подходам, на которых строится современная технологическая индустрия.

Для YADRO обращение к этому наследию носит концептуальный характер: принцип «функция определяет форму», ставший основополагающим для архитекторов-конструктивистов — Владимира Татлина и братьев Весниных, — определяет подход компании к разработке собственных продуктов. В обновленной программе особое внимание уделяется параллелям между конструктивистской архитектурой и современными ИТ-решениями.

Участники экскурсии узнают, как творчество Владимира Татлина нашло отражение в названии и дизайне систем хранения данных TATLIN производства YADRO, а новаторские идеи Ле Корбюзье перекликаются с современным подходом к созданию комплексных технологических экосистем. Кроме того, гиды расскажут о развитии вычислительной техники в СССР и принципах работы первых гражданских вычислительных центров.

«Когда мы только задумывали этот маршрут, сама идея объединить архитектуру 1920-х годов и современные ИТ-технологии казалась дерзкой. В этом году мы идем дальше и говорим не только о форме, но и о масштабном видении. Как архитекторы-авангардисты проектировали не просто здания, а комплексную среду для жизни, так и современные инженеры создают целые цифровые экосистемы. Наш диалог с YADRO продолжается, и для меня большая радость видеть, как маршрут обрастает новыми смыслами», — рассказывает Айрат Багаутдинов, историк архитектуры, руководитель компании «Глазами инженера».

Полуторачасовая пешеходная экскурсия пройдет по проспекту Академика Сахарова и прилегающим территориям. Маршрут включает знаковые архитектурные памятники: здание бывшего Вычислительного центра Госплана архитектора Леонида Павлова, Центросоюз Ле Корбюзье, памятник Владимиру Шухову и другие исторические объекты. Билеты доступны на сайте проекта.

