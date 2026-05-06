Выручка Gmonit выросла в 3,6 раза за 2025 год — до 398 млн рублей

Разработчик российской observability-платформы Gmonit подвел финансовые итоги 2025 г. Выручка компании достигла 398 млн руб., что в 3,6 раза превышает показатель предыдущего года. Прирост составил 286 млн руб. по сравнению с 2024 г.

Генеральный директор Gmonit Игорь Пустоветов сказал: «Мы можем с уверенностью говорить, что Gmonit — это зрелый продукт на рынке observability в России. За прошедший год нам удалось не просто утроить выручку, а создать платформу, которая выдерживает любые нагрузки и закрывает большую часть потребностей enterprise-сегмента. Такой рывок стал закономерным итогом системной работы всей нашей команды».

2025 г. прошел для Gmonit под знаком интенсивного продуктового развития. В платформу было добавлено 30 новых функций. Команда Gmonit выросла в три раза, при этом особенно усилились отделы внедрения и технической поддержки, что позволило сократить время реакции на запросы клиентов. За год компания успешно провела 35 пилотных проектов, а клиентская база пополнилась 10 новыми крупными заказчиками.