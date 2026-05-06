В Бурятии начнут оцифровку библиотечных фондов на «ЭларСкан» А3-Н

Муниципальное бюджетное учреждение «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть» (Республика Бурятия) установило планетарный сканер «ЭларСкан» А3-Н для оцифровки библиотечных фондов и развития электронных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Данное оборудование ориентировано на работу с документами различных форматов, включая исторические издания, требующие бережного и аккуратного обращения. Максимальная область сканирования составляет 510х330 мм, что превышает стандартный формат А3 и позволяет получить цифровые копии без сшивов и искажений.

Сканер «Элар» отечественной разработки оснащен профессиональной камерой с выходным разрешением 300 dpi и адаптивной колыбелью с изменяемым углом раскрытия ложементов. V-образный режим колыбели позволяет работать с переплетами при неполном раскрытии книги, снижая нагрузку на корешок для предотвращения повреждения оригиналов. Светодиодная система освещения не создает ультрафиолетового и инфракрасного излучения, что критично при оцифровке архивных материалов.

Предустановленное программное обеспечение «СканИмидж» обеспечивает управление процессом сканирования и постобработкой изображений, формируя единый контур оцифровки.

Кяхтинская централизованная библиотечная сеть объединяет 23 муниципальные библиотеки с фондом около 290 тыс. единиц хранения. В коллекции более 5,5 тыс. изданий на бурятском языке, что придает проекту дополнительное значение в контексте сохранения регионального культурного наследия. Пользователи центральной библиотеки имеют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и другим цифровым сервисам.