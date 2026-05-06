Урологи Сеченовского Университета представили уникальный подход к радионавигационной хирургии

Эксперты Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ представили результаты применения интраоперационной радионавигационной хирургии при роботических простатэктомиях с лимфодиссекцией. Этот уникальный метод разработан и впервые в мировой клинической практике применен урологами Сеченовского Университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Тренд на минимизацию хирургической травмы продемонстрировали ведущие производители медицинского оборудования: однопортовая роботическая система с опцией дистанционной хирургии, ультратонкие гибкие уретероскопы для лечения мочекаменной болезни. Акваабляция при гиперплазии предстательной железы и водно-паровая терапия аденомы простаты Rezum – перспективные малотравматичные методы лечения, которые совсем скоро войдут в широкую клиническую практику, в том числе в нашей стране.

Результаты применения инновационной методики — интраоперационной радионавигации при роботических простатэктомиях с лимфодиссекцией – представил Максим Тришкин, аспирант Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета. Всегда при удалении лимфоузлов в области малого таза есть риск повреждения лимфатических сосудов, которые идут от нижних конечностей. И в этом случае у пациента могут возникнуть послеоперационные осложнения - лимфоцеле или лимфедема. «Ноги начинают сильно увеличиваться в размерах, разбухать – у пациентов проявляется так называемая слоновость. Из-за этого у людей снижается качество жизни. И в дальнейшем пациент либо пожизненно будет носить компрессионный трикотаж, либо ему потребуется дополнительное хирургическое вмешательство для восстановления оттока лимфы из нижних конечностей. Наш подход значительно снижает частоту послеоперационных лимфогенных осложнений у пациентов после удаления простаты», — сказал Тришкин.

По словам Максима Тришкина, в целом интраоперационная радионавигация – не редкость для Европы. Здесь успешно применяют радиофармпрепараты для поиска сторожевых лимфоузлов при хирургическом лечении рака простаты. А вот «маркировку» всех лимфатических сосудов, которые идут снизу вверх к малому тазу, применяют только в Институте урологии. И только этот способ позволяет снижать частоту послеоперационных осложнений лимфатического характера при сопоставимых онкологических результатах.