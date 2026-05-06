Технический центр Merlion представил обновленный демонстрационный стенд СКДПУ НТ от «АйТи Бастион»

Технический центр Merlion объявляет о запуске нового демостенда программного продукта – флагманской системы контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ разработки «АйТи Бастион». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Обновление позволило полностью развернуть актуальную линейку модулей решения, что обеспечивает комплексную демонстрацию возможностей PAM-системы (Privileged Access Management) в условиях, максимально приближенных к реальной ИТ-инфраструктуре заказчика.

Ключевые возможности обновленного стенда

Полная функциональность. Демонстрация всех модулей системы в едином контуре (шлюз доступа, мониторинг и аналитика, портал доступа).

Масштабируемость. Работа системы в распределенной архитектуре с централизованным управлением.

Контроль и аудит. Проверка сценариев мониторинга сессий администраторов в реальном времени.

Отказоустойчивость. Работа высокодоступных кластеров при пиковых нагрузках и сценарии аварийного восстановления.

Марина Емельянова, руководитель продуктового направления «АйТи Бастион»: «Мы видим растущий интерес рынка к отечественным PAM-решениям. Обновление нашего стенда до последней версии СКДПУ НТ позволяет заказчикам не просто изучить интерфейс, а провести полноценный пилотный проект и убедиться в эффективности защиты критически важных ресурсов».

Арсэн Минкаев, руководитель отдела поддержки продаж систем информационной безопасности технического центра Merlion: «Главная ценность обновленного стенда — возможность показать работу системы в распределенном режиме. Мы настроили централизованное управление всеми узлами доступа, что критически важно для компаний с развитой сетью филиалов или ЦОДов. Теперь партнеры Merlion могут на практике протестировать сценарии отказоустойчивости и убедиться, что система сохраняет полный контроль над привилегированными сессиями даже в случае сбоев на отдельных участках инфраструктуры».

Стенд СКДПУ НТ «АйТи Бастион» уже доступен для проведения индивидуальных демонстраций и нагрузочного тестирования.