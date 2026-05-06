Solar inRights 3.10: фокус на автоматизацию, производительность и импортозамещение

ГК «Солар» выпустила новую версию IdM-системы Solar inRights 3.10 для крупных компаний с распределенной ИТ-инфраструктурой. Новая версия решает четыре задачи: автоматизация сложных ролевых моделей в ERP, CRM и других системах для управления бизнес-процессами, управление нагрузкой на серверы, импортозамещение служб каталогов и соответствие требованиям ГОСТ Р 71753-2024 к системам управления учетными записями и правами доступа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Статистика экспертов DSEC (входит в ГК «Солар») за 2025 г. подтверждает актуальность этих задач. В 33% случаев аналитики выявили недостатки контроля доступа. При этом компрометация учетных записей с избыточными правами становится «воротами» для атак, особенно когда сложные ролевые модели администрируются вручную.

Наиболее актуальна эта проблема для крупных компаний с тысячами сотрудников, которые используют системы класса ERP, CRM и др. для управления бизнес-процессами от финансов до логистики в масштабе всей организации. Доступ к таким системам необходимо разграничивать с учетом контекста: офис, регион или проект. В Solar inRights 3.10 администратор теперь может настроить автоматическое назначение роли с нужным контекстом пользователям по заданным условиям, чтобы исключить ошибки ручного назначения.

Согласованность сроков назначений — еще одна важная задача для бизнеса. Раньше, при изменении даты действия роли, внешние системы не получали обновлений, что приводило к расхождению прав доступа. Версия 3.10 решает эту проблему. При асинхронном взаимодействии с внешними информационными системами Solar inRights теперь может выявлять расхождения в сроках доступа и автоматически устранять их при исправлении нарушения.

Для комплексной защиты доступа разработчики добавили поддержку доменной аутентификации через службу каталогов ALD Pro от «Группы Астра». Ранее такая возможность была только для Active Directory. Теперь в Solar inRights вход доступен под доменной учетной записью российского вендора.

Помимо защиты на уровне аутентификации, в версии 3.10 усилена производительность IdM-системы «Солара». При больших объемах аудита и назначений отчеты повышают нагрузку на кластер до отказа, а зависшие задачи переходят на другие сервера. В новой версии реализована возможность настроить запуск серверных задач и формирование отчетов на заданных нодах (узлах). Администратор, самостоятельно управляя нагрузкой IdM-системы, может указать узел для запуска конкретной задачи и формирования отчетов. Для удобства контроля в интерфейс Solar inRights вынесена история запуска серверных задач.

Производительность важна, но для крупного бизнеса обязательны и регуляторные требования. Разработчики IdM-системы «Солара» доработали функциональность продукта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 71753-2024 «Защита информации. Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа».

«Мы последовательно совершенствуем функциональность IdM-системы Solar inRights и делаем ставку на интеллектуальность, устойчивость и защищенность. Такой подход позволяет клиентам не выбирать между безопасностью и эффективностью, а получать все преимущества в одном решении», — сказал Ярослав Жиронкин, руководитель продукта Solar inRights, ГК «Солар».



