«Рувики» запускает к 9 Мая проект «Линия Победы» — интерактивную карту Великой Отечественной войны

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия «Рувики» представляет новый проект — «Линия Победы». Это интерактивная карта Великой Отечественной войны, которая позволяет наглядно проследить ход боевых действий и ключевые этапы войны. Об этом CNews сообщили представители «Рувики».

Пользователи могут проследить общее движение линии фронта, а также изучать детальные карты отдельных сражений. Интерактивная карта сопровождается энциклопедическими материалами — можно перейти к статьям о ключевых фигурах, военных операциях, их ходе и значении.

Проект сочетает визуализацию исторических данных и проверенный энциклопедический контент. Все материалы проекта, включая отображение линии фронта и представленные военные операции, проходят экспертизу Российской академии наук.

На текущем этапе в «Линии Победы» доступны следующие ключевые операции: Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля 1941 — 30 сентября 1941); Оборонительный этап Битвы за Москву (30 сентября 1941 — 5 декабря 1941); Наступательный этап Битвы за Москву (5 декабря 1941 — 20 апреля 1942); Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля 1942 — 18 ноября 1942); Сталинградская стратегическая наступательная операция (19 ноября 1942 — 2 февраля 1943); Операция по прорыву блокады Ленинграда «Искра» (12 января 1943 — 30 января 1943); Берлинская стратегическая наступательная операция (16 апреля 1945 — 2 мая 1945).

В дальнейшем проект будет дополняться новыми операциями и материалами, расширяя представление о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Проект «Линия Победы» призван сделать изучение истории более наглядным и доступным, объединяя технологические решения и экспертную проверку данных.

Отдельное внимание в «Рувики» уделяется сохранению памяти о людях и их подвигах — это направление реализуется в рамках проекта «Наши герои — наша история!». Проект представляет собой открытую библиотеку героев страны, где пользователи могут изучать биографии, читать описания подвигов и дополнять библиотеку историями героев своей семьи. В проекте представлены Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России, Герои социалистического труда, Герои труда России и Матери-героини России.