Российский сектор ИКТ: ключевые показатели 2025 года (дайджест ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует итоги деятельности организаций сектора ИКТ и его сегментов — ИТ-отрасли, телекоммуникаций, производства ИКТ-оборудования, оптовой торговли ИКТ-товарами — за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Ключевые показатели

Объем реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ составил 9,4 трлн руб. (+12,6% к 2024 г.). Темпы прироста показателя в семь раз превысили значение по экономике в целом (+1,8%). Доля сектора ИКТ в объеме реализации товаров, работ, услуг крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности в 2025 г. достигла 5,4% (против 4,9% в 2024 г.).

Положительная годовая динамика показателя зафиксирована во всех сегментах, в частности в таких крупных, как ИТ-отрасль (+14% к 2024 г.) и производство ИКТ-оборудования (+12,8%). Более низкий темп традиционно характерен для телекоммуникаций (+8,1%).

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ в 2025 г. выросла на 102,1 тыс. человек к уровню 2024 г. (+6,5%) и составила 1,7 млн человек. Основной вклад в это внесла ИТ-отрасль, в которой заняты каждые два из трех работников сектора. Вместе с тем во втором полугодии появились признаки охлаждения на рынке труда в секторе ИКТ.

Объем инвестиций в основной капитал в секторе ИКТ в 2025 г. составил 1,6 трлн руб., сохранившись практически на уровне 2024 г. (-0,8%). Такую динамику показателя во многом определил высокий результат 2024 г., в 1,5–2,3 раза превысивший годовые объемы вложений в 2021–2023 гг.

