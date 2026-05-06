От продуктивности до рутины: как возраст россиян влияет на любовь к командировкам

Совмещать работу с небольшим отпуском, бороться с выгоранием и даже соглашаться на зарплату ниже рынка ради командировок — так выглядят современные реалии делового туризма. Сервис hh.ru и «OneTwoTrip для бизнеса» изучили мнение более 1500 специалистов и соискателей, имеющих опыт деловых поездок, чтобы выяснить, как командировки влияют на лояльность сотрудников и их рабочую эффективность. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Чем моложе, тем больше энтузиазма

Аналитика показала интересную закономерность: любовь к деловым поездкам обратно пропорциональна возрасту сотрудников. Чем моложе специалист, тем больше ему нравится отправляться в командировки. Так, среди зумеров (18–25 лет) и миллениалов (26–35 лет) доля тех, кто позитивно относится к рабочим поездкам, достигает 70%. С возрастом этот энтузиазм постепенно снижается: среди сотрудников 36–50 лет командировкам рады 63%, в группе 51–60 лет — 55%, а среди специалистов старше 60 лет — лишь 49%.

Говоря о частоте поездок, самыми активными также оказались зумеры: 30% из них считают оптимальным графиком четыре-шесть командировок в год, а еще 24% готовы ездить более 10 раз в год.

Миллениалы, несмотря на общую любовь к командировкам, предпочитают более умеренный темп: для большинства из них идеальный баланс — это одна0три поездки (26%) или четыре-шесть поездок в год (25%). Сотрудники старше 36 лет чаще всего сходятся во мнении, что «золотая середина» — это четыре-шесть деловых путешествий в год.

Влияние на эффективность: зумеры ускоряются, старшие держат ритм

Энтузиазм молодых специалистов напрямую отражается на их рабочих результатах. 46% зумеров отмечают, что смена обстановки резко повышает их продуктивность. В группе миллениалов (26–35 лет) прилив энергии чувствуют 33% опрошенных, тогда как еще 35% продолжают трудиться в своем обычном темпе.

Для более опытных сотрудников командировки чаще всего — это привычная рутина, которая не выбивает из колеи. Около 40% специалистов 36–50 лет, 42% сотрудников 51–60 лет и подавляющее большинство (54%) респондентов старше 60 лет заявили, что поездки никак не меняют их рабочую динамику.

Совместить работу и отдых

Тот факт, что командировки помогают бороться с выгоранием, напрямую связан с развитием тренда на bleisure (совмещение деловой поездки с мини-отпуском). Как показали данные опроса, чем старше сотрудник, тем сильнее он стремится после рабочих встреч сразу же отправиться домой. Так, среди респондентов 51–60 лет треть (33%) никогда не остаются в городе командировки на выходные, а среди сотрудников старше 60 лет эта доля достигает 46%.

Главными драйверами нового тренда ожидаемо выступают молодые специалисты: зумеры и миллениалы. Почти 63% респондентов до 25 лет практикуют такой формат (из них 54% остаются после командироки на один-два дня, если город кажется им интересным, а еще 9% стараются задерживаться почти всегда). При этом именно миллениалы (26–35 лет) оказались одними из самых системных поклонников такого формата: более 16% из них заявили, что почти всегда продлевают деловую поездку на пару дней ради личного отдыха.

Командировка как таблетка от выгорания

Согласно результатам опроса, деловые поездки являются мощным инструментом удержания сотрудников и поддержания их ментального здоровья. Так, до 61% всех респондентов признались, что считают командировки отличным способом профилактики профессионального выгорания. По их мнению, смена обстановки может позволить им перезагрузиться, особенно если график не слишком напряженный. Сильнее всех с таким утверждением согласны зумеры (18–25 лет), а меньше — сотрудники 60 лет и старше.

При этом на первый план выходит финансовая прозрачность и комфорт организации поездки. Например, для миллениалов (26–35 лет) критически важно (об этом заявляют более 60% опрошенных в этой группе), чтобы компания полностью брала на себя бронирование и оплату всех услуг. Необходимость оплачивать билеты и гостиницы из личных средств с последующей компенсацией от работодателя является для них серьезным стресс-фактором.

Интересные маршруты важнее денег

Желание путешествовать настолько велико, что многие специалисты готовы пожертвовать ради него частью дохода.

Так, зумеры (18–25 лет) ожидаемо оказались самым гибким в финансовом плане поколением: почти 35% готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже рынка ради частых и интересных (в том числе международных) командировок. Еще 30% согласны на такие условия, если их устроят конкретные направления. Миллениалы (26–35 лет) также высоко ценят возможность путешествовать: 31% согласны на снижение зарплаты, а 36% будут смотреть на географию поездок.

Однако настоящий сюрприз преподнесли специалисты старше 60 лет. Оказалось, что их тяга к интересным маршрутам ничуть не уступает молодежной: суммарно почти 66% из них готовы к снижению зарплатных ожиданий ради хороших командировок, а доля категоричных отказов в этой возрастной группе оказалась самой низкой среди всех — всего 23%. В то же время самым прагматичным оказалось поколение 36–50 лет: более 35% из них ни при каких условиях не готовы жертвовать деньгами ради поездок.

«Мы видим, что командировки — это не просто рутина, а полноценный инструмент нематериальной мотивации, мощный драйвер продуктивности и способ избежать выгорания. Готовность зумеров, миллениалов и даже сотрудников старше 60 лет снижать зарплатные ожидания ради интересных поездок доказывает, что впечатления, баланс работы и отдыха, а также возможность практиковать bleisure выходят на первый план. Компании, которые смогут предложить гибкую тревел-политику, получат серьезное преимущество в борьбе за таланты. При этом важно не забывать и про опытных специалистов, для которых в поездке критически важен комфорт и сохранение энергии», — сказал руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.