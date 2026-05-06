«М.видео»: продажи ТВ и смарт-мониторов в I квартале выросли на 10%

«М.видео» проанализировала продажи умных телевизоров и смарт-панелей в России по итогам I квартала 2026 г. За январь-март спрос продолжил расти, при этом основным драйвером стали доступные модели с расширенным набором цифровых функций, а рынок окончательно закрепился за китайскими брендами и российскими smart-экосистемами «Яндекс» и «Сбер». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По оценке «М.видео», в I квартале 2026 г. в России было продано 2 млн умных телевизоров и смарт-панелей, что на 10% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи достигли 58,2 млрд руб., увеличившись на 1%.

Руководитель департамента «Кино и звук» «М.видео» Иван Баратынский: «Сегодня телевизор — это уже не просто функция ТВ, а полноценный цифровой хаб внутри дома. Покупатель смотрит не только на диагональ и качество изображения, но и на то, какие сервисы доступны “из коробки”: онлайн-кинотеатры, музыка, голосовые помощники, управление устройствами умного дома. Именно поэтому мы видим устойчивый рост спроса даже на фоне высокой конкуренции и снижения средней цены. Рынок развивается прежде всего за счет массовых smart-моделей, которые становятся доступнее и функциональнее».

Разница в темпах роста в натуральном и денежном выражениях связана со смещением спроса в массовый сегмент. Средняя стоимость ТВ за год снизилась примерно на 9% — с 32 тыс. до 29 тыс. руб. Покупатели активнее выбирали доступные телевизоры с уже встроенными онлайн-кинотеатрами, голосовыми ассистентами, стриминговыми сервисами и функциями управления умным домом.

Наиболее востребованными диагоналями в начале года стали 32 и 43 дюйма, которые суммарно обеспечили почти половину всех продаж Smart TV. При этом сохраняется стабильный интерес и к телевизорам с диагоналями 50 и 55 дюймов, которые становятся более доступными за счет расширения предложения в среднем ценовом сегменте.

Лидерами рынка в количественном выражении по итогам января-марта стали Haier, Xiaomi, Hisense, TCL. В денежном выражении наибольший объем продаж обеспечили TCL, Hisense, Haier и Samsung. Таким образом, российский рынок Smart TV продолжает смещаться в сторону брендов, сочетающих доступную цену, современную операционную систему и широкий smart-функционал.

Среди программных платформ крупнейшую долю сохраняют устройства на Android/Google TV — более 40% рынка. При этом телевизоры на YaOS и Салют ТВ уже совокупно занимают почти треть всех продаж, что отражает растущий интерес покупателей к интеграции телевизора в единую цифровую экосистему с голосовым управлением, онлайн-сервисами и элементами умного дома.