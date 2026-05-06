МТС прокачала связь в исторических местах Новгородчины

МТС улучшила качество мобильной связи и интернета в районе деревень Хутынь, Зарелье и Новониколаевское Новгородской области. Обновление телеком-оборудования позволило повысить скорость мобильной передачи данных на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление инфраструктуры позволило повысить качество голосовой связи и мобильного интернета для местных жителей и туристов. Теперь пользователям будет комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, загружать фотографии и видео, общаться в сети и оплачивать покупки даже в периоды повышенной нагрузки на сеть. Улучшения затронули территории, где проживает около 200 человек, а в летний сезон значительно увеличивается туристический поток.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

Территории деревень расположены недалеко от Великого Новгорода, на берегах древнего водного пути – реки Волхова. Деревня Хутынь известна благодаря Варлаамо-Хутынскому монастырю – одному из важных духовных центров Северо-Запада России, основанному в XII веке. На территории монастыря находится место захоронения поэта Гавриила Державина, чья усадьба Званка располагалась неподалеку.

«Мы последовательно развиваем связь не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших деревнях, особенно тех, которые имеют важное историческое и туристическое значение для региона. Улучшение качества сети в районе Хутыни, Зарелья и Новониколаевского позволит жителям пользоваться современными цифровыми сервисами, а туристам – оставаться на связи и комфортно делиться впечатлениями от поездок по Новгородской области. Мы продолжим развивать телеком-инфраструктуру региона, чтобы современные технологии были доступны независимо от размера населенного пункта», –отметил директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

