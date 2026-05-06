«МегаФон»: в Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми

В Татарстане вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми. За год республика поднялась на одну строчку вверх и заняла четвертое место в рейтинге регионов Поволжья по аудитории таких сервисов. Выше оказались лишь Самарская и Саратовская области, а также Башкортостан. С наступлением тепла интерес к онлайн-присмотру продолжил расти: к маю число пользователей увеличилось еще на 6% относительно зимы, сообщили аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов.

Родителям важно контролировать местоположение ребенка, уровень заряда его телефона и баланс на счету. Специальные онлайн-сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. В Татарстане за детьми чаще приглядывают отцы. Именно на мужчин приходится 58% подключений таких услуг, тогда как доля мам составляет 42%.

В 41% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45-54 лет с долей 28%. На представителей поколения 55-64 лет приходится 14% процентов пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

Спрос на детский онлайн-мониторинг возрастает, когда дети начинают больше времени находиться на улице. Аналитика прошлого года подтверждает сезонность спроса. Всплески активности стабильно приходятся на теплое время года и начало школьных каникул в марте, июне и октябре.

«Дети проводят в Сети все больше времени, поэтому родительское внимание теперь нужно не только на прогулках, но и дома. Наше комплексное решение “Родительский контроль” позволяет координировать безопасность ребенка в реальном и виртуальном пространстве. Сервис в онлайн-режиме показывает точное местоположение и историю перемещений, а также помогает удаленно следить за уровнем заряда смартфона и балансом счета. Одновременно с этим опция надежно защищает юного пользователя в Сети: блокирует нежелательные сайты, запрещает случайные платные подписки, рекламные SMS и дорогостоящие международные вызовы», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Татарстане.

