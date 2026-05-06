Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» усилил LTE в кубанской столице

«МегаФон» в Краснодаре подготовил мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорость интернета – до 150 Мбит/с – при увеличении числа пользователей, оператор расширил диапазон частот.

Качество связи улучшилось в популярных точках притяжения горожан и туристов: вблизи набережной реки Кубань, парка «Краснодар», в районе железнодорожного вокзала Краснодар‑1 и аэропорта Краснодар. Также изменения коснулись жилых массивов вдоль Западного обхода и улиц Московская, Российская, Мачуги и ряда других.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Инженеры активировали на базовых станциях дополнительные частотные диапазоны LTE (4G). Средние и высокие частоты увеличили ёмкость сети, что позволяет сохранять быстрое интернет‑соединение даже в местах с массовым скоплением людей — в парках и зонах отдыха. Ещё одним способом нарастить ёмкость стал рефарминг: оператор перевёл часть частот из стандарта 3G в высокоскоростной 4G.

«С конца апреля Краснодар традиционно встречает поток туристов: природа пробуждается, всё вокруг цветёт и распускается. Впереди — летний сезон, и наш город неизменно оказывается в центре внимания: путешественники часто включают его в маршрут, задерживаясь на пару дней или выстраивая логистику с учётом расписания самолётов. К началу мая интернет‑трафик в столице Кубани вырос на 11%, а объём голосовых вызовов — на 14% по сравнению с началом года. Со своей стороны мы продолжаем системно развивать телеком‑инфраструктуру на территории всего региона. Уже проведены масштабные работы в популярных туристических локациях — на Красной Поляне, в Новороссийске, Анапе, Сукко и других населённых пунктах», — отметил Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

CNews Analytics опубликовал топ-40 поставщиков решений для анализа данных в России

Производитель унитазов и сантехники много и внезапно заработал на буме ИИ и дефиците памяти

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще