ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками

В начале майских праздников эксперты ГК «Солар» фиксируют рост числа различных фишинговых сайтов, использующих следующие тематики. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Выплаты ко Дню Победы

Одна из самых опасных уловок — фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко Дню Победы для ветеранов или родственников участников СВО. На одном из таких сайтов вторым, например, обещают выплату в 50–200 тыс. руб. Однако если ввести логин, телефон и код SMS на подобном онлайн-ресурсе, пользователь вместо получения выплаты отдаст мошенникам доступ к своим конфиденциальным данным, которые злоумышленники с радостью используют против жертв.

Поддельные туры и отели

Еще один распространенный обман — фиктивные предложения забронировать поездки и жилье. В праздники пользователи активно ищут билеты, отели или дачи. Мошенники этим пользуются: создают поддельные сайты бронирования авиабилетов, жилья или туров с привлекательными ценами. После оплаты жертва остается и без денег, и без билетов.

Праздничные «акции»

Предложения с огромными дисконтами или внезапные благотворительные сборы перед праздниками также могут быть обманом. ГК «Солар» рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не обсуждать финансовые вопросы с незнакомцами в соцсетях, мессенджерах и по телефону.

Вредоносные открытки-поздравления

Наконец, в преддверии праздников злоумышленники активно распространяют вредоносные открытки-поздравления. Такие поздравления с файлом могут прийти в мессенджерах и почте, однако внутри открытки находится вирус, который может красть данные с устройства пользователя, включая пароли и доступы к банковским приложениям. ГК «Солар» рекомендует не открывать подозрительные файлы с расширениями типа .gift или без предпросмотра, даже если они пришли от знакомого (его аккаунт могли взломать), лучше позвоните человеку лично и спросите, действительно ли он что-то отправлял.

Чтобы защитить себя от подобных мошеннических схем, Secure-T (ГК «Солар») рекомендует: проверять информацию о выплатах только на официальных сайтах государственных служб, вводя адрес вручную; для бронирования товаров и услуг использовать только проверенные сервисы и приложения; не переводить предоплату на частные карты; не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из подозрительных сообщений.

