Фреймворк для тензорного процессора LinQ H1 компании «ХайТэк» включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России

Технологический стек российской компании «ХайТэк», разрабатывающей аппаратные ИИ-модули для ускорения нейронных сетей, получил официальное подтверждение российского происхождения. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Фреймворк LinQ H1, программная часть экосистемы компании «ХайТэк», включен в реестр Минцифры вслед за тензорным процессором собственной архитектуры, который ранее был внесен в реестр Минпромтогра как отечественная электронная компонентная база. Таким образом, решения «ХайТэк» были подтверждены регуляторами на каждом уровне: от «железа» до программного обеспечения.

Фреймворк представляет собой высокоуровневую библиотеку, обеспечивающую полный цикл подготовки нейросетевых моделей к развертыванию на аппаратной платформе ИИ-ускорителей: работу с оригинальными графами нейронных сетей, оптимизацию моделей посредством квантования и компиляцию под специализированную архитектуру тензорного процессора LinQ H1М.

Комментарий генерального директора «ХайТэк» Андрея Панкова: «Включение фреймворка LinQ H1 в реестр Минцифры стало закономерным шагом в развитии отечественного технологического стека, который формируется как полноценная альтернатива зарубежным решениям. Для широкого круга заказчиков это имеет вполне конкретное практическое значение: предприятия финансового сектора, здравоохранения, промышленности и других регулируемых отраслей теперь могут выстраивать ИИ-инфраструктуру, не завися от иностранных платформ».