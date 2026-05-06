Финтех-группа Cyberbird запустила возобновляемую кредитную линию

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая сервисы альтернативного онлайн-кредитования «Привет, Сосед», Finters и «Пробаланс», объявила о запуске возобновляемой кредитной линии. Новый продукт делает микрокредитование более гибким, открывая доступ к средствам в пределах одобренного лимита без необходимости повторно оформлять заявку.

Финтех-группа Cyberbird объявила о старте возобновляемой кредитной линии в первом квартале 2026 г.. Это форма кредитования, при которой компания заранее устанавливает для клиента лимит средств и срок его действия, а тот может пользоваться деньгами частями по необходимости. Для этого заемщику не нужно повторно подавать документы — выдачи происходят в рамках одного кредитного договора.

На сегодня клиентам Cyberbird доступен лимит до 49,9 тыс. руб. сроком до пяти лет. Размер лимита определяется на основе данных Бюро Кредитных историй и долговой нагрузки заемщика, а также кредитной и лимитной политики компании. В рамках кредитной линии заемщик самостоятельно определяет объем и момент использования средств, а проценты начисляются только на фактически использованный транш. Управлять кредитной линией пользователи могут в личном кабинете: получать средства в любой момент в пределах доступного лимита, отслеживать график платежей и погашать задолженность.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

«Микрофинансовые организации становятся все более технологичными и стремятся развивать свои продукты, приближая их к банковским. В рамках возобновляемой кредитной линии клиенты получают доступ к средствам по принципу финансовой подушки: деньги всегда под рукой, и у заемщика к ним есть быстрый доступ без дополнительных заявок. Это делает продукт действительно удобным и выводит микрокредитование на новый уровень», — сказала директор по рискам Cyberbird Fintech Group Ольга Талаева.

Возобновляемая кредитная линия способствует долгосрочному взаимодействию с заемщиками, повышая частоту использования сервиса и клиентскую лояльность. Компаниям это позволяет более предсказуемо управлять денежными потоками и улучшать качество кредитного портфеля за счет работы с более надежными клиентами.

