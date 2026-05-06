ЭМЦТ выпустила приложение SEAORA для устойчивого доступа к интеллектуальной маршрутизации флота

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) сообщила о запуске приложения SEAORA (Safe Efficient Adaptive Ocean Route Assistant). Это первое в России планшетное мобильное приложение, обеспечивающее гибкий доступ к интеллектуальному сервису маршрутизации. Инструмент повышает эффективность эксплуатации флота в условиях ужесточающихся норм экологичности судоходства и позволяет снизить потребление топлива и риски навигационных происшествий.

Сервис маршрутизации, разработанный ЭМЦТ, предназначен для автоматизированного построения предварительного маршрутного плана с учетом требуемого времени выхода и прибытия, а также погодного и ледового прогнозов по маршруту следования судна. Пользователю доступны несколько вариантов режимов следования, прогнозируемый расход топлива и внешние условия для каждого из них.

Технологическая основа сервиса – в применении моделей на базе искусственного интеллекта, гидродинамики корпуса судна, баз данных глубин, рекомендуемых маршрутов движения судов и обновляемого прогноза гидрометео- и ледовых условий. Используемый подход адаптирует расчет с учетом специфики и характеристик конкретного судна флота.

Выпуск мобильного приложения SEAORA выводит сервис автоматизированной маршрутизации на качественно новый уровень доступности и устойчивости. Судоводители получают доступ к мощному навигационному инструменту даже при отсутствии стабильного интернет-соединения в море. Приложение открывает зарегистрированным пользователям весь функционал маршрутного планирования, доступ к гидрометеорологическим и ледовым прогнозам, а также другим сервисам для безопасной и энергоэффективной навигации.

Внедрение решения возможно без установки дополнительного оборудования на борт. Сервис совместим с современными бортовыми навигационными системами, включая интегрированную навигационную систему Pro-Mariner 5000 от ЭМЦТ. Разработчики мобильного приложения SEAORA предусмотрели возможность предварительного моделирования траектории движения, оценки рисковых факторов и экспорта маршрутных заданий в стандартном формате RTZ для последующей загрузки, окончательной доработки и использования в штатных бортовых электронно-картографических системах (ЭКНИС).Также важно отметить возможность развертывания сервиса маршрутизации на собственных вычислительных мощностях судоходной компании, что обеспечивает дополнительную защиту данных и независимость от внешних факторов.

«Необходимость топливной экономии и ужесточение экологических требований – это серьёзный вызов для сложившихся практик управления флотом. Но с внедрением автоматизированных систем поддержки принятия решений на базе технологий ИИ этот вызов превращается в конкурентное преимущество. Сервис автоматизированной маршрутизации, доступ к которому теперь открывает приложение SEAORA, – пример такого инструмента. Топливная экономия до 10%, снижение навигационных рисков, прозрачность планирования и контроля исполнения маршрута – всё это становится доступным на практике», – отметил Владимир Пономарев, директор по развитию ЭМЦТ.

Приложение SEAORA уже доступно в российском магазине приложений RuStore. Получить дополнительную информацию и подключить судно к сервису можно через форму обратной связи на сайте компании ЭМЦТ.