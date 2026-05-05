«ВкусВилл» запустил онлайн-оплату подарочными картами при заказе с доставкой

«ВкусВилл» объявил о запуске онлайн-оплаты подарочными картами при заказе с доставкой. Теперь расплатиться такой картой можно не только в розничных магазинах, но также на сайте и в мобильном приложении. Опция уже доступна в онлайн-корзине.

Раньше подарочные карты «ВкусВилл» работали только в офлайне: оплатить ими покупки можно было исключительно на кассе магазинов. Для многих покупателей это было удобно, но с ростом популярности онлайн-заказов ограничение становилось всё заметнее. Теперь же получатель сам решает, как ему удобнее провести оплату подарочной картой: сходить в магазин или заказать доставку.

Подарочную карту можно приобрести в магазине или онлайн, а затем отправить по email — активация происходит сразу после успешной оплаты. Покупатель выбирает вариант красочного оформления и номинал — от 500 до 10 тыс. руб. Карта бессрочная, остаток не сгорает, а потратить его можно за несколько раз. Если захочется оплатить покупку сразу несколькими картами — номиналы суммируются.

При оформлении заказа на сайте или в приложении покупатель может выбрать подарочную карту как способ оплаты — наравне с банковской картой или СБП. Никаких дополнительных активаций не требуется: система автоматически спишет сумму, а остаток сохраняется для следующих покупок. Все действующие акции и скидки также распространяются и на оплату картами.

Потратить номинал подарочной карты можно на любые товары из широкого ассортимент «ВкусВилла»: вкусные подарки для детей и взрослых, натуральная уходовая косметика, различные продукты, товары для детского творчества и многое другое. Здесь каждый найдёт что-то для себя.

«ВкусВилл Бизнес» предлагает возможность компаниям приобрести сертификаты оптом — в пластиковом или электронном виде, а также сделать собственный дизайн карт и определить размер номинала.

Благодаря новому функционалу сотрудники или партнёры, получившие подарочную карту, смогут также использовать её двумя способами: в любом розничном магазине по всей России или при онлайн-заказе. При этом компании не нужно ничего настраивать в своих ИТ-системах или обучать персонал.

Маргарита Кучеряева, владелец продукта онлайн-оплат «ВкусВилла», сказала: «Подарить карту — значит дать человеку самому выбрать то, что ему действительно нужно. А теперь ещё и формат покупки: получатель сам решает, сходить в магазин или заказать доставку. На рынке крупных розничных сетей возможность оплаты подарочными сертификатами онлайн пока реализована далеко не у всех. Для «ВкусВилла» это ещё один шаг, чтобы клиентам стало удобнее».