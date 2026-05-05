Портовый оператор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» построил уникальную ERP-систему на базе решения «1С»

Компания «1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») объявляет о завершении комплексного проекта по созданию единой цифровой экосистемы управления в Группе НМТП. Промышленная эксплуатация ERP-системы на базе «1С:ERP. Управление холдингом» запущена одновременно в головной компании ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и трех дочерних обществах с разными бизнес-моделями. Об этом CNews сообщили представители «1С-КСУ».

Впервые в российской портовой отрасли осуществлён одновременный переход на единый ERP-контур в масштабах многопрофильного холдинга без остановки операционной деятельности — в ПАО «НМТП» (порт), АО «НСРЗ» (судоремонт), ООО «БСК» (стивидорные услуги) и АО «Флот НМТП» (буксирный флот). До внедрения каждое предприятие использовало разнородные информационные системы, что затрудняло оперативную консолидацию данных и обновление платформ.

Специалисты «1С-КСУ» совместно с ИТ-подразделениями предприятий Группы НМТП разработали тиражируемый отраслевой шаблон для портовых, стивидорных и судоремонтных предприятий, объединив четыре бизнес-модели в едином цифровом пространстве, и реализовали ряд уникальных доработок. Автоматизирована подсистема «Охрана труда» с расчётом выдачи спецодежды согласно законодательству, внедрён учёт коллективного питания на судах, создано комплексное рабочее место «Управление флотом» для мониторинга занятости судов в реальном времени и расчета себестоимости рейса.

Архитектура решения построена полностью на российском ПО: платформа «1С:Предприятие 8.3», ОС «Linux» и СУБД «Postgres». Кластерная инфраструктура обеспечивает отказоустойчивость и высокую производительность: время отклика системы в часы пик — менее 2 сек при 1,15 тыс. одновременных пользователях, объем информационной базы головной компании составляет 170 ГБ с почти 10 млн записей в регистрах накопления.

Проект охватил 14 подсистем «1С:ERP.Управление холдингом», настроена интеграция с более чем 10 внешними отраслевыми системами. Унифицированы 521 вид справочников (максимальный объем — 1,02 млн элементов) и 207 видов документов. Разработано 284 отчета для головной компании и до 300 для каждого ДЗО.

Автоматическое заполнение первичных документов сократило операционные трудозатраты на 20%, а автоматическое формирование >1 тыс. документов распределения расходов ускорило закрытие месяца в два раза. Проведено обучение >500 сотрудников, реализовано сопровождение на рабочих местах в процессе перехода, что обеспечило запуск новой системы без потери продуктивности.

«Проект уникален тем, что мы автоматизировали четыре разные бизнес-модели: порт, судоремонт, стивидор, буксирный флот. Разработаны нестандартные функции: диспетчеризация доков, планирование рейсов флота и другие. Всё работает в едином контуре. Команда 1С-КСУ глубоко погрузилась в нашу специфику и предложила решения, которые полностью закрыли потребности бизнеса», — сказал Александр Леонов, директор по информационным технологиям ПАО «НМТП».

«Безусловно, масштабный не только технологически, но и управленчески, проект. Одновременное проектирование, разработка и запуск трех филиалов с разной историей, культурой и подходами к автоматизации, а также неоднородным уровнем технической грамотности пользователей — это сложный вызов для всей команды, с которым мы отлично справились. Ценный опыт и интересные решения!», — сказал Алексей Фролов, руководитель проекта от 1С-КСУ.

«Для 1С-КСУ проект в НМТП является ценным опытом в создании единых цифровых экосистем для промышленных холдингов. Мы интегрировали 1С:ERP. Управление холдингом с десятками внешних отраслевых систем, обеспечив при этом единые справочники для всех предприятий. Создан отраслевой шаблон, который обеспечивает возможность масштабировать единый стандарт управления на другие компании Группы НМТП без перепроектирования», — сказал Антон Котов, руководитель Департамента реализации корпоративных проектов «1С-КСУ».