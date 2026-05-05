Каждый третий школьник считает снижение нагрузки преимуществом использования ИИ для учебы

Согласно исследованию «Взрослые и дети в интернете»*, 71% детей школьников от 12 до 17 лет используют нейросети, из них 40% — каждый или почти каждый день, еще 37% — два–четыре раза в неделю. Дети прибегают к помощи нейросетей в первую очередь для учебы (77%) и поиска информации (62%). Среди тех, кто применяет нейросети в учебе, половина (53%) полностью перекладывают на них выполнение домашнего задания и только каждый пятый проверяет с их помощью уже сделанные уроки. А 7% обращаются к нейросетям прямо в школе. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Говорят ли дети родителям? Большинство (69%) детей из тех, кто используют нейросети для выполнения школьных заданий, рассказывают об этом взрослым, причем девочки чаще мальчиков (75% против 64%). Те, кто скрывают это от родителей, чаще всего в качестве причины называют нежелание, чтобы родители думали, что он(а) не может справиться самостоятельно (52%) или что он(а) всегда пользуется нейросетями (43%).

Преимущества ИИ. Среди преимуществ, которые видят в ИИ и родители, и дети, ключевое — это освоение новых технологий (так сказали 58% родителей и 48% детей) и возможность получить разные варианты объяснения материала (по словам 42% родителей и 38% детей). Школьники также ценят увеличение скорости выполнения домашнего задания: 47%, родители называют это реже — 23%. Дети заинтересованы в снижении нагрузки (32%), а четверть родителей отмечают, что нейросети могут предлагать дополнительные задания для закрепления (25%).

«ИИ действительно во многом упрощает жизнь и меняет процесс обучения, но, конечно, он не должен полностью заменять все процессы, связанные с учёбой. Важно помочь ребёнку научиться пользоваться нейросетями так, чтобы тот не перекладывал на них решение всех задач, а умел с их помощью более глубоко погружаться в ту или иную тему, использовал их, чтобы вопрос за вопросом разобраться в какой-либо задаче. При этом понимал, что результат нужно будет перепроверить в надежном источнике или обсудить, например, с учителем. А чтобы понимать, где ИИ может быть действительно полезен, осваивать новые технологии нужно и родителям», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».

* Опрос «Взрослые и дети в интернете» был проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в России среди родителей и детей в возрасте от 6 до 17 лет в 2026 г. Всего опрошено 1,157 тыс. человек.