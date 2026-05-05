Deckhouse Stronghold и «Пачка» обеспечили безопасный обмен сообщениями с помощью технологии BYOK

Компании «Флант» и «Примавера» подтвердили совместимость и корректную совместную работу программного обеспечения Deckhouse Stronghold и корпоративного мессенджера «Пачка». Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

«Пачка» — один из крупнейших в России корпоративных мессенджеров. Решение входит в реестр российского ПО (№11262) и обслуживает более 1 тыс. компаний из финансового, телекоммуникационного, промышленного и ИТ-секторов, в числе которых Lamoda, «Иви», «Бургер Кинг», продукты «Яндекса» и крупных банков: ПСБ, Альфа-Банк и др.

Deckhouse Stronghold — решение для централизованного управления жизненным циклом секретов. Защищает пароли, ключи API, сертификаты, SSH-ключи, токены и другие конфиденциальные данные от утечек, а также обеспечивает безопасную доставку секретов в приложения. Решение зарегистрировано в Едином реестре российского ПО (№22339) в классах «Средства защиты от несанкционированного доступа к информации» и «Средства управления доступом к информационным ресурсам».

В рамках тестирования реализована интеграция посредством технологии BYOK (Bring Your Own Key), которая позволяет организациям использовать преимущества облачной версии при сохранении полного контроля над данными. При таком подходе процесс шифрования и расшифровки выполняется с использованием ключей, находящихся под контролем клиента.

С помощью ключей Deckhouse Stronghold в корпоративном мессенджере «Пачка» можно шифровать и расшифровывать сообщения, файлы и поисковый индекс. Stronghold разворачивается на серверах компании, что обеспечивает полную прозрачность и возможность аудита всех операций. Владелец рабочего пространства «Пачки» может в любой момент отозвать или ротировать ключ и немедленно заблокировать расшифровку данных.

«Deckhouse Stronghold — это централизованное решение для защиты секретов, которое делает безопасными любые интеграции. В связке с «Пачкой» он позволяет использовать облачный мессенджер, сохраняя полный контроль над ключами шифрования: они хранятся у заказчика, а ротация и отзыв происходят в один клик. Stronghold закрывает критичную задачу защиты данных, не усложняя работу команд», — сказал Владимир Девятайкин, менеджер продукта Deckhouse Stronghold компании «Флант».

В ходе испытаний проверено функционирование основных сценариев: развёртывание Deckhouse Stronghold, подключение «Пачки», создание учётных записей, авторизация, управление ключами и каталогами, автоматический ансил после перезагрузки, доступность веб-интерфейса, навигация по разделам, просмотр данных, конфигурирование и журналирование событий. Все проверки пройдены успешно.

«Гибридный on-premise по модели BYOK — одна из ключевых возможностей «Пачки». Так, компании получают привычный облачный мессенджер и при этом полный контроль над данными за счёт управления ключами шифрования — ротация, отзыв, аудит остаются на стороне заказчика. Deckhouse Stronghold органично встраивается в эту схему как хранилище ключей, делая защиту данных прозрачной и управляемой», — сказал Григорий Любачев, директор по развитию мессенджера «Пачка».

Интеграция Deckhouse Stronghold и «Пачки» позволяет российским компаниям выстроить защищённый контур корпоративной коммуникации с использованием отечественных решений, соответствующих строгим требованиям безопасности финансового сектора, телекоммуникаций, промышленности и госсектора.