Банк «Санкт-Петербург» запустил собственный карьерный сайт

Карьерный сайт БСПБ – онлайн-ресурс для самостоятельного привлечения талантливых специалистов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

Сайт ориентирован на специалистов, которым близок культурный код БСПБ и экспертов, разделяющих корпоративные ценности Банка. С его помощью можно откликнуться на актуальную вакансию, составить представление о том или ином направлении деятельности в Банке и выйти на прямой контакт с HR-специалистом. Такое знакомство с потенциальным работодателем помогает избежать разрыва «ожидание-реальность» на всех этапах коммуникации.

В условиях высокой конкуренции на рынке труда собственный карьерный сайт становится весомым преимуществом для компаний-работодателей, нацеленных на повышение качества подбора персонала и продвижение сильного HR-бренда. Он знакомит широкую аудиторию с БСПБ и помогает привлечь тех, кто всерьез настроен на создание карьеры в одном из крупнейших российских банков.

«Карьерный сайт банка «Санкт-Петербург» – лицо нашего бренда работодателя, визитная карточка в мире бизнеса, где важную роль играет осознанный выбор и серьезность намерений в отношениях «сотрудник-работодатель». По мнению первых пользователей, образ получился современным и привлекательным. Сайт отражает философию БСПБ, которая сочетает традиции с активным развитием и учитывает современные тренды и технологии», –сказала директор по персоналу банка «Санкт-Петербург» Оксана Гудис.

