Разделы

Бизнес Кадры
|

79% ИТ-специалистов работают над собственными проектами для развития навыков, самореализации и дополнительного дохода

79% ИТ-специалистов уже совмещают работу с собственными проектами или планируют это делать, следует из исследования образовательной платформы PurpleSchool и B2B PR-агентства Glava по итогам опроса 1038 респондентов. Исследование проводилось с 16 по 23 апреля.

49% респондентов в той или иной степени рассматривают запуск собственных проектов: 9% специалистов активно работают над открытием собственного дела, 23% рассматривают на уровне идеи. При этом только 3% уже полностью перешли в свой бизнес, и пока основная тенденция – это совмещение с наймом, а не полное его замещение.

«ИТ-сфера сохраняет высокий уровень доходов, но меняется логика развития внутри: вместо стабильной занятости – постоянное усиление, вместо одной роли – несколько направлений роста. Именно этот путь становится новой нормой для специалистов, которые хотят оставаться конкурентоспособными», – сказал Антон Ларичев, основатель платформы PurpleSchool.

Развитие искусственного интеллекта дополнительно усиливает тренд: 39% участников считают, что запуск проектов стал проще, еще 18% отмечают рост количества идей. При этом ИИ воспринимается, скорее, как инструмент, который помогает быстрее тестировать гипотезы и снижает порог входа в новые направления.

Исследование показывает, что параллельная работа над собственными продуктами становится нормой на рынке. Только 19% специалистов ограничиваются исключительно наймом, тогда как остальные либо уже развивают проекты (26%), либо регулярно ведут их параллельно работе (21%), либо планируют начать в ближайшее время (13%).

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

При этом ключевая мотивация не уход из найма, а усиление своей позиции внутри него. 61% респондентов используют проекты для развития навыков, 59% – для дополнительного дохода, а 33% рассматривают их как способ повысить устойчивость в случае изменений на рынке.

«Рынок стал более требовательным к качеству специалистов. Если раньше достаточно было одного трека развития, то сейчас специалисты осознанно собирают несколько. Через них они накапливают практический опыт, который потом напрямую влияет на их стоимость на рынке», – отметила Регина Рафикова, основатель B2B PR-агентства Glava.

Занятость смешивается с личной жизнью респондентов, 39% работают от 40 до 60 часов в неделю, еще 9% – до 70 часов. При этом 31% опрошенных отмечают стандартную нагрузку – до 40 часов в неделю, еще 15% затрудняются в оценке. Закономерно 44% респондентов отмечают эмоциональный и физический перегруз, но подчеркивают, что справляются с этим, еще 13% чувствуют баланс между личной жизнью и работой, 16% – чувствуют риск выгорания, но продолжают активно наращивать занятость.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет

Минцифры на пороге масштабной реорганизации. К уходу готовятся сразу два замминистра

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

Топ-100 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-образования заработали 35,5 миллиардов за квартал

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще