79% ИТ-специалистов работают над собственными проектами для развития навыков, самореализации и дополнительного дохода

79% ИТ-специалистов уже совмещают работу с собственными проектами или планируют это делать, следует из исследования образовательной платформы PurpleSchool и B2B PR-агентства Glava по итогам опроса 1038 респондентов. Исследование проводилось с 16 по 23 апреля.

49% респондентов в той или иной степени рассматривают запуск собственных проектов: 9% специалистов активно работают над открытием собственного дела, 23% рассматривают на уровне идеи. При этом только 3% уже полностью перешли в свой бизнес, и пока основная тенденция – это совмещение с наймом, а не полное его замещение.

«ИТ-сфера сохраняет высокий уровень доходов, но меняется логика развития внутри: вместо стабильной занятости – постоянное усиление, вместо одной роли – несколько направлений роста. Именно этот путь становится новой нормой для специалистов, которые хотят оставаться конкурентоспособными», – сказал Антон Ларичев, основатель платформы PurpleSchool.

Развитие искусственного интеллекта дополнительно усиливает тренд: 39% участников считают, что запуск проектов стал проще, еще 18% отмечают рост количества идей. При этом ИИ воспринимается, скорее, как инструмент, который помогает быстрее тестировать гипотезы и снижает порог входа в новые направления.

Исследование показывает, что параллельная работа над собственными продуктами становится нормой на рынке. Только 19% специалистов ограничиваются исключительно наймом, тогда как остальные либо уже развивают проекты (26%), либо регулярно ведут их параллельно работе (21%), либо планируют начать в ближайшее время (13%).

При этом ключевая мотивация не уход из найма, а усиление своей позиции внутри него. 61% респондентов используют проекты для развития навыков, 59% – для дополнительного дохода, а 33% рассматривают их как способ повысить устойчивость в случае изменений на рынке.

«Рынок стал более требовательным к качеству специалистов. Если раньше достаточно было одного трека развития, то сейчас специалисты осознанно собирают несколько. Через них они накапливают практический опыт, который потом напрямую влияет на их стоимость на рынке», – отметила Регина Рафикова, основатель B2B PR-агентства Glava.

Занятость смешивается с личной жизнью респондентов, 39% работают от 40 до 60 часов в неделю, еще 9% – до 70 часов. При этом 31% опрошенных отмечают стандартную нагрузку – до 40 часов в неделю, еще 15% затрудняются в оценке. Закономерно 44% респондентов отмечают эмоциональный и физический перегруз, но подчеркивают, что справляются с этим, еще 13% чувствуют баланс между личной жизнью и работой, 16% – чувствуют риск выгорания, но продолжают активно наращивать занятость.