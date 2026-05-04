За роботов-курьеров — каждый четвертый москвич

Каждый четвертый москвич готов доверить доставку своих заказов роботу. Больше всего сторонников в Центральном округе. В опросе Superjob приняли участие экономически активные жители Москвы, пользующиеся сервисами доставки. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Каждый четвертый москвич (24%), пользующийся доставкой на дом, готов доверить привоз заказов роботу. Противников по-прежнему заметно больше — 43% («Робот не позвонит в домофон и не поднимется на девятый этаж, а если сломается — кто ответит?»; «Если возникнут какие-то вопросы, то решить их с роботом вообще невозможно»). Еще 33% затруднились с ответом.

Мужчины более лояльны к роботам, чем женщины (28% против 21% соответственно). Среди москвичей до 35 лет робота на пороге хотят видеть 37%, тогда как среди респондентов 45+ — лишь 17%. Респонденты с высшим образованием чаще одобряют рободоставку (22%), чем опрошенные со средним профессиональным (17%).

Как и два года назад, роботов больше всего ждут в Центральном округе (по 35% в 2024 г. и сейчас). На втором месте — Зеленоград, где доля сторонников роботизированной доставки выросла с 29% до 33%. Третий по лояльности — Юго-Восточный округ (30%, тогда как в 2024 было 27%). В Новомосковском округе робота хотели бы видеть лишь 15% участников опроса, в Троицком — 18%, в Западном — 19%.

Место проведения опроса: Москва

Время проведения: 14-28 апреля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет, пользующееся сервисами доставки на дом

Размер выборки: 1600 респондентов.

