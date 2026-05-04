Растут продажи товаров для походов

По данным «Атол», разработчика, технологий для обмена товарами и услугами в России, спрос на товары для походов в январе-апреле 2026 вырос на 17% относительно аналогичного периода 2025 г. А вот средние цены на большинство товаров для этого увлечения — снизились. Об этом CNews сообщили представители «Атол»

Палатки и спальные мешки, необходимые для ночёвки на природе, стали приобретать на 1% чаще. При этом средний чек покупки этих товаров снизился на 3% и 2% — до 5,95 тыс. руб. и 2,53 тыс. руб. соответственно.

Комплект походной посуды снизился в средней цене на 3% — до 921 руб., а спрос на него вырос на 58%. Такую же динамику цены показал мультитул — 1,39 тыс. руб. за единицу товара и плюс 22% к объему продаж.

Фляги и налобные фонари стали приобретать на 17% и 49% чаще соответственно. Средняя цена покупки фляги составила 802 руб. (минус 14%), а фонаря — 549 руб. (минус 9%).

Наибольший рост спроса зафиксирован у сухого горючего, которое стали приобретать в 3,4 раза чаще. Его медианная цена выросла на 14% и составила 393 руб.

Спрос же туристические рюкзаки и обуви для треккинга снизился на 22% и 27% соответственно. При этом средний чек покупки рюкзаков составил 2,5 тыс. руб. (плюс 8%), а обуви для треккинга — 4,05 тыс. руб. (минус 9%).

Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 5,5 млн. чеков за январь-апрель 2025 и 2026 гг.