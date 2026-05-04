Ozon откроет третий в Пушкино склад в 2027 году

Ozon запустит крупный сортировочный центр в городе Пушкино Московской области в I квартале 2027 г. Площадь логистического объекта составит около 65 тыс. кв. м. по полу. А ежедневно он сможет обрабатывать несколько миллионов заказов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На складе будет установлено новейшее сортировочное оборудование. Ozon использует на своих логистических объектах 3D-сортеры. Один такой сортер способен обрабатывать до 10 тыс. посылок в час, что в два=три раза превышает скорость ручной сортировки. Также компания реализовывает проект с узко-ленточными сортерами (NBS), которые повышают производительность на ограниченной площади. Собственные инвестиции маркетплейса в технологическое обеспечение сортировочного центра составят порядка 6 млрд руб.

Компания продолжает расширять логистическую инфраструктуру в связи с ростом онлайн-заказов. «Чтобы быстро и эффективно доставлять заказы до клиентов, мы открываем новые склады и совершенствуем операции на уже запущенных объектах. Число постоянных клиентов Ozon и онлайн-заказов на платформе в Москве и Московской области по итогам 2025 г. увеличилось в 2,2 раза год к году. На каждого клиента приходится, в среднем, на 35% больше заказов, чем годом ранее. Число предпринимателей на площадке из региона увеличилось за год на треть и сейчас превышает 125 тыс. продавцов. А их товарооборот увеличился почти на 60% за год», — рассказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

В Пушкино уже действуют два крупных логистических центра Ozon общей площадью более 150 тыс. кв. м. по полу. Такие мощности позволяют хранить более 60 млн товаров, а ежедневно склады могут обрабатывать свыше 1,5 млн заказов. В апреле 2026 г. маркетплейс запустил фулфилмент-центр в Новой Москве. После выхода на полную мощность его площадь превысит 70 тыс. кв. м. по полу. В мезонине можно будет расположить более 80 млн товаров, а ежедневно склад будет способен обрабатывать свыше 1,1 млн заказов. Общий объем инвестиций в строительство логистического центра превысил 11 млрд руб., из которых 5,2 млрд составляют собственные инвестиции маркетплейса в технологическое оборудование.

В Москве и Московской области на данный момент работают более 10 фулфилмент-центров Ozon, площадь которых превышает 900 тыс. кв. м. по полу. Совокупно на этих логистических объектах может храниться около 300 млн товаров. А ежедневно такие мощности способны обрабатывать свыше 7 млн заказов. Кроме того, в Московском регионе действуют свыше 20 хабов доставки компании, заказы из которых передаются курьерам в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов Ozon. Сейчас здесь действует более 12 тыс. пунктов выдачи — на 35% больше год к году, из которых более 5,8 тыс. находятся в столице, а 4,2 тыс. в городах и поселениях до 50 тыс. человек.

Логистическая инфраструктура Ozon превышает 5 млн. кв. м. по полу и включает в себя 54 фулфилмент-центра и около 150 хабов доставки в ключевых регионах страны от Калининграда до Хабаровска, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Ежедневно на складских объектах Ozon осуществляется около 55 млн операций с товарами и проходит свыше 23 млн отправлений в логистику.