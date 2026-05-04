НИУ ВШЭ и «Нетология» запускают новую программу онлайн-магистратуры по бэкенд-разработке

С сентября 2026 г. учиться на магистра бэкенд-разработки можно из любой точки мира на программе, которую запускают совместно факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и образовательная компания «Нетология» при поддержке Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Программа «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем» направлена на подготовку специалистов, которые умеют проектировать, создавать и масштабировать сложные серверные приложения на современных языках — Python, Go, Java, Rust. Выпускники смогут работать во всех сферах бизнеса, где нужны веб- и мобильные приложения: ИТ, онлайн-торговле, банковском секторе.

Магистратура подойдет выпускникам инженерных, технических и естественно-научных специальностей, которые хотят освоить новую профессию; программистам и разработчикам, чтобы подробнее изучить разработку программных систем; а также начинающим разработчикам с базовым опытом программирования — для систематизации знаний и перепрофилирования. Обучение будет проходить в онлайн-формате.

Во втором семестре студенты программы пройдут хакатон, где смогут отработать полученные знания в реальных условиях; также они смогут пройти специальный курс с рекомендациями по поиску работы и выходу на рынок труда. Помимо этого, у студентов будет возможность участвовать в студенческом акселераторе Сбербанка, чтобы развивать собственные проекты.

«Современная ИТ-сфера стремительно эволюционирует, качественная подготовка бэкенд-разработчиков, сочетающая понимание архитектурных шаблонов с отточенными практическими навыками, сейчас уже не преимущество, а повседневная необходимость. Для бизнеса такие специалисты становятся гарантом создания и поддержки масштабируемых и отказоустойчивых систем. Сами разработчики такого уровня — это фундамент развития ИТ-отрасли. Кроме того, переход от роли простого исполнителя к архитектору решений не только серьёзно повышает зарплатные возможности и востребованность на рынке труда, но и открывает путь к решению интересных и сложных инженерных задач, обеспечивая карьерный рост и уверенность в завтрашнем дне», – сказала Ольга Максименкова, академический руководитель совместной программы «Бэкэнд-разработка и архитектура программных систем» НИУ ВШЭ и «Нетологии».

«Мы видим, что спрос на ИТ-специалистов остается высоким. При этом, чтобы стать востребованным разработчиком, важно владеть современными языками программирования, уметь работать с базами данных и понимать, как интегрировать искусственный интеллект в проекты. Именно такие компетенции студенты получат на программе «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем», – сказала Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» «Нетологии».

Студентов ждут два года интенсивного обучения и реальные кейсы от индустрии. Прием документов в онлайн-магистратуру «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем» продлится с 20 июня до 8 августа 2026 г.