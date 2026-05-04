На «Госуслугах» стартовало народное голосование за Культурную столицу‑2028

Выберите, какой город достоин звания Культурной столицы 2028 г. Народное голосование продлится на «Госуслугах» до 30 ноября 2026 г., его результаты учтут эксперты при определении победителя. Город, набравший больше всего голосов, победит в номинации «Народное голосование». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия участия в голосовании: подтвержденная учетная запись «Госуслуг»; выбрать можно до пяти городов.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Конкурс «Культурная столица года» призван поддержать культурное развитие регионов, раскрыть их самобытность и повысить туристическую и экономическую привлекательность городов. Принять в нем участие могут административные центры субъектов России вне зависимости от числа жителей, а также любые города и городские агломерации с населением не менее 200 тыс. человек. Москва и Санкт-Петербург участие в конкурсе не принимают.

Ранее Культурной столицей 2024 г. стал Нижний Новгород, 2025 г. — Грозный, 2026 г. — Омск. В 2027 г. звание перейдет Челябинску.

