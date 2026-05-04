Московская биржа начинает расчет индексов четырех цифровых валют

13 мая 2026 г Московская биржа начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: «Солана» (MOEXSOL), «Рипл» (MOEXXRP), «Трон» (MOEXTRX), «Бинанс коин» (MOEXBNB). Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

В настоящее время Московская биржа рассчитывает индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH). Таким образом, после запуска новых индикаторов, количество индексов цифровых валют, рассчитываемых Московской биржей, достигнет шести. В перспективе Московская биржа планирует увеличить число индикаторов цифровых валют до 10.

Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции: Binance – 50%; Bybit – 20%; OKX – 15%; Bitget – 15%.

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Кроме того, с 13 мая 2026 г. расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH), будет производиться с периодичностью 1 раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются один раз в день с публикацией не позднее 18:00.

Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина в июне 2025 г., а в октябре 2025 г. – индекс эфира.

