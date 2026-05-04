Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии

Мостовка и Зырянск в Прибайкальском районе получили скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. «МегаФон» построил в сёлах современное телеком-оборудование, чтобы жители пользовались сигналом собственных станций связи, а не сигналом из соседних поселений, как было ранее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На оборудовании использовали низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE. Такое сочетание частот позволяет обеспечить не только широкую зону покрытия, охватывающую весь населённый пункт и прилегающие территории, но и высокую пропускную способность сети. Это означает, что даже при одновременном подключении большого числа пользователей качество связи остаётся высоким. Стабильность соединения также выросла: связь не прерывается в часы пик.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Скорости мобильного интернета, обеспеченные в Зырянске и Мостовке, позволяют местным жителям с комфортом пользоваться мессенджерами, различными приложениями, государственными и банковскими сервисами. Мощностей нового оборудования достаточно для продуктивной работы и учёбы в режиме онлайн, долгих видеозвонков, просмотра контента без задержек на стримингах и в соцсетях», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Кроме того, абоненты могут комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTEцифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком без посторонних шумов и обмениваться информацией в Сети.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

CNews Analytics опубликовал топ-40 поставщиков решений для анализа данных в России

А вас мы не пустим. В «белые списки» внесут не все сайты – количество мест строго ограничено

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще