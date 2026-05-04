Маркетплейс в «Мажордоме» принес УК 1,5 млн рублей за 2 месяца

Команда «Философт» подвела первые итоги тестирования встроенного маркетплейса товаров и услуг для жителей в приложении «Мажордом». Сервис доступен всем жителям, но даже при том, что на текущем этапе им воспользовались только 2% пользователей, маркетплейс уже принес УК более 1,5 млн руб. за два месяца. Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

Маркетплейс встроен в привычную цифровую среду жилого комплекса и позволяет жителям решать бытовые задачи прямо в приложении — например, заказать уборку, вызвать мастера или воспользоваться другими услугами в несколько кликов.

В компании отмечают, что текущие показатели пока остаются промежуточными. Основной потенциал роста связан именно с масштабированием сервиса: даже при минимальном охвате маркетплейс уже показал заметный финансовый результат, а дальнейшее увеличение аудитории может значительно усилить этот эффект.

Для девелопера и управляющей компании здесь работает понятная логика: жители уже находятся в цифровой среде, и при появлении удобного сервиса начинают закрывать часть повседневных запросов внутри нее. При этом запуск маркетплейса не требует серьезной перестройки процессов — сервис встраивается в существующую структуру и становится дополнительным источником выручки.

