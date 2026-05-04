«Карачаровский механический завод» внедрил систему трехмерного контроля деталей лифтового оборудования

На «Карачаровском механическом заводе» (КМЗ) введена в работу высокоточная координатно-измерительная машина для контроля качества деталей и комплектующих лифтового оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«При поддержке города Карачаровский механический завод продолжает последовательную модернизацию производства. Внедрение инновационного измерительного оборудования позволяет автоматизировать часть метрологических операций, ускорить проверку деталей и повысить точность оценки их соответствия инженерным требованиям», — отметил Анатолий Гарбузов.

Технология позволяет проводить автоматизированную проверку размеров и геометрии изделий: форму, взаимное расположение отверстий, плоскостей, осей и других элементов, а также сопоставляет параметры готовой детали с цифровой или конструкторской моделью.

Использование оборудования ускоряет проведение диагностических операций и повышает точность при изготовлении элементов сложной формы, включая компоненты безредукторной лебедки — одного из ключевых узлов лифта. Решение также может использоваться для проверки корпусных изделий, направляющих, крепежных конструкций и других узлов. В сравнении с ранее применявшимися методами с использованием стандартных измерительных инструментов, такая технология обеспечивает более высокую скорость и точность измерений.

Для полноценной и эффективной работы с новой системой организовано обучение персонала по программам, согласованным с поставщиком координатно-измерительной техники.

«На КМЗ последовательно внедряются современные решения для повышения технологичности производства. Помимо координатно-измерительной машины, на предприятии используется дефектоскоп для проверки изделий из металлических материалов. Также в этом году в рамках модернизации предприятие внедрит спектрометр для химического исследования металлов, который позволит оценивать твердость и структуру материалов и анализировать соответствие установленным требованиям», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.