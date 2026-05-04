Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Карачаровский механический завод» внедрил систему трехмерного контроля деталей лифтового оборудования

На «Карачаровском механическом заводе» (КМЗ) введена в работу высокоточная координатно-измерительная машина для контроля качества деталей и комплектующих лифтового оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«При поддержке города Карачаровский механический завод продолжает последовательную модернизацию производства. Внедрение инновационного измерительного оборудования позволяет автоматизировать часть метрологических операций, ускорить проверку деталей и повысить точность оценки их соответствия инженерным требованиям», — отметил Анатолий Гарбузов.

Технология позволяет проводить автоматизированную проверку размеров и геометрии изделий: форму, взаимное расположение отверстий, плоскостей, осей и других элементов, а также сопоставляет параметры готовой детали с цифровой или конструкторской моделью.

Использование оборудования ускоряет проведение диагностических операций и повышает точность при изготовлении элементов сложной формы, включая компоненты безредукторной лебедки — одного из ключевых узлов лифта. Решение также может использоваться для проверки корпусных изделий, направляющих, крепежных конструкций и других узлов. В сравнении с ранее применявшимися методами с использованием стандартных измерительных инструментов, такая технология обеспечивает более высокую скорость и точность измерений.

Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель
Денис Мухин, «Группа Астра»: Мы пошли по пути Microsoft и Oracle, предлагая вендорскую облачную модель Цифровизация

Для полноценной и эффективной работы с новой системой организовано обучение персонала по программам, согласованным с поставщиком координатно-измерительной техники.

«На КМЗ последовательно внедряются современные решения для повышения технологичности производства. Помимо координатно-измерительной машины, на предприятии используется дефектоскоп для проверки изделий из металлических материалов. Также в этом году в рамках модернизации предприятие внедрит спектрометр для химического исследования металлов, который позволит оценивать твердость и структуру материалов и анализировать соответствие установленным требованиям», — отметил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-40 поставщиков решений для анализа данных в России

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Китайский суд запретил увольнять ИТ-шника ради замены его нейросетями

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

Кого ты породил, тот тебя и убьет. Oracle увольняет 30 тысяч программистов, чтобы заменить их нейросетями, которые они и обучили

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще