HRlink включили в «белый список» Минцифры России

Кадровый ЭДО HRlink вошел в «белый список» Минцфиры России и теперь доступен при вынужденных ограничениях мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В обновленный список вошли более 500 наиболее востребованных, по данным независимых измерений, сервисов. Помимо HRlink, в него включили сайты и ИТ-решения некоммерческих организаций, учреждений здравоохранения и образования, государственные сервисы, сервисы общественного транспорта, официальных органов власти и других значимых ресурсов.

В Минцифры России отметили, что все сервисы из списка соответствуют требованиям безопасности и используют вычислительные мощности, размещенные на территории России.

«Мы внимательно отслеживаем изменения внешней среды и делаем все, чтобы наши продукты оставались доступными для пользователей в любых обстоятельствах. Включение в “белые списки” еще раз подтверждает, что HRlink полностью соответствует требованиям законодательства и обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности при работе данными», — сказал генеральный директор HRlink Данила Морогин.

