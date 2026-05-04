Эксперты определили туристические города с лучшим и худшим мобильным интернетом

Аналитики компании Vigo, разработчика сервиса Merilo by Vigo (merilo.one) и ПО для оптимизации сетей связи проанализировали качество мобильного интернета в популярных городах для путешествий. В выборку вошли регионы из ТОП-10 наиболее востребованных регионов для поездок по версии Минэкономразвития в 2025 г. Целью исследования было определить, в каких популярных у туристов городах будет комфортно пользоваться навигатором, слушать аудиогиды или выбирать развлечения. Об этом CNews сообщили представители Vigo.

Эксперты провели сравнительный анализ качества мобильного интернета и пользовательского опыта в ключевых туристических центрах России, основываясь на стабильности видеостриминга – города, в которых пользователи фиксировали наибольшие и наименьшие проблемы с «зависаниями» онлайн-видео. Первые выводы таковы: если хотите путешествовать с интернетом, выбирайте обе столицы и города Золотого кольца. Если же на майские праздники необходим цифровой детокс и единение с природой, подойдет путешествие в Ставропольский край. Фильм на смартфоне там не посмотришь, планировать маршруты и бронировать развлечения лучше заранее.

Исследование выявило существенный разрыв: в Ставропольском крае, Чечне и Дагестане пользователи сталкиваются с техническими проблемами в два–три раза чаще, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Хуже всего с мобильным интернетом в здравнице Минеральные воды. Там, а также в Кисловодске, Грозном и Ессентуках доля пользователей, ожидающих начала воспроизведения видео более трех секунд, в три раза превышает московские показатели. В этих городах аналитики Vigo фиксируют и наибольший процент «брошенных» просмотров видео во время зависаний.

«Зрители в этих регионах демонстрируют низкую терпимость к зависаниям «картинки», предпочитая закрыть приложение, не дождавшись загрузки. Это указывает на критическую перегрузку сетей связи в южных регионах. Инфраструктура в туристических локациях зачастую не рассчитана на резкие пиковые нагрузки, характерные для туристического сезона, курортные города сталкиваются с деградацией качества сервиса именно в моменты наибольшего спроса. Доступность и стабильная работа цифровой инфраструктуры становится таким же важным фактором туристической привлекательности, как сервис или транспортная доступность. Высокая доля "видеоотказов" на Северном Кавказе прямо говорит о том, что абоненты не готовы мириться с низким качеством связи, даже находясь на отдыхе», — сказал Антон Прокопенко, директор по продуктам Vigo.

Лидерами рейтинга туристических городов в самым качественным мобильным интернетом стали Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Тула и Нижний Новгород – города, в которые на майские праздники приезжают за познавательными развлечениями.