Частичную занятость с посменной оплатой в I квартале 2026 г. предлагали в полтора раза чаще — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» изучили данные платформы за I квартал 2026 г. и выяснили, в каких сферах наиболее заметно вырос спрос на частичную занятость с посменной оплатой. В целом по России ее предлагали на 46% чаще год к году, а количество откликов на такие позиции выросло в 1,6 раза (+64%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило порядка 5700 руб. за смену, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде 2025 г. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Авито Подработка».

Заметно выросло число предложений с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли: исполнителей здесь искали в 2,5 раза чаще (+141% год к году). В среднем в сфере предлагали порядка 4869 руб. за смену.

Значительным ростом отличилась и сфера общественного питания: подработку предлагали в 2,3 раза чаще (+132%), а исполнители могли рассчитывать на вознаграждение около 4513 руб. за смену. Чаще предлагали частичную занятость с посменной оплатой и в сфере складов и хранилищ (+83%): исполнителям предлагали около 5742 руб. за смену.

Как чаще предлагали частичную занятость с посменной оплатой, I квартал 2025 - I квартал 2026

Аналитики также выяснили, в каких сферах, где предлагали частичную занятость с посменной оплатой, было наибольшее вознаграждение. Самой высокооплачиваемой в I квартале 2026 г. стала сфера такси и пассажирских перевозок — доход мог достигать 8172 руб. за смену. В топ вошли сфера гостиничного бизнеса и туризма (6126 руб. за смену) и доставка, грузоперевозки и логистика (5923 руб. за смену).

При этом важно понимать, что указанные суммы отражают средний размер предлагаемого вознаграждения за смену при частичной занятости, а реальный доход исполнителя формируется исходя из количества и продолжительности смен, региона занятости, характера задач. Кроме того, бизнес-заказчики нередко указывают вознаграждение с учетом максимально возможного дохода, из-за чего фактический заработок может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса.

«Частичная занятость с посменной оплатой становится все более привлекательным форматом: россиян привлекает возможность получения вознаграждения почти сразу по окончании смены. Интересно, что в первом квартале 2026 г. особенно заметно увеличился интерес к такому формату занятости в Белгородской (+141%), Курганской (+123%) и Псковской (+112%) областях. Это выгодно обеим сторонам: благодаря частичной занятости бизнес может оперативно управлять ресурсами команды, а исполнители — увеличивать совокупный доход, подрабатывая по удобному для себя графику», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».