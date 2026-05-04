Atlas усилил ИТ-инфраструктуру Сахалинского управления по ГО и ЧС

Компания Atlas, российский разработчик и производитель решений для хранения, передачи и обработки данных, развернула отечественную систему хранения данных Atlas.SM для ОКУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций Сахалинской области». Проект направлен на повышение надежности ИТ‑инфраструктуры регионального управления и создание технологической базы для дальнейшего развития цифровых сервисов экстренного реагирования. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Для подразделений ОКУ устойчивость ИТ‑инфраструктуры имеет принципиальное значение, поскольку от доступности данных и стабильности внутренних систем зависит оперативность принятия решений, координация взаимодействия служб и непрерывность работы по обращениям граждан. В этом контексте внедрение новой платформы хранения — не просто техническое обновление, а важный элемент повышения устойчивости регионального контура реагирования.

Решение Atlas отвечает этим задачам благодаря отказоустойчивой двухконтроллерной архитектуре с возможностью одновременного доступа к данным через оба контроллера в симметричном режиме, а также за счет использования высокопроизводительных твердотельных накопителей. Такая конфигурация обеспечивает высокую скорость обработки данных, стабильную работу под нагрузкой и необходимый запас производительности для дальнейшего масштабирования по мере роста числа цифровых сервисов, интеграций и объема служебной информации.

Проект реализован с учетом требований к эксплуатации в государственном контуре. Использование отечественной реестровой СХД стало частью практического подхода к импортозамещению, укреплению технологической независимости и выполнению актуальных регуляторных требований. Для управления это означает наличие надежной инфраструктурной базы, которая позволяет последовательно развивать цифровую среду без зависимости от зарубежных решений.

Новая платформа хранения предназначена для безопасного размещения и оперативной обработки данных, необходимых для стабильной работы служб экстренного реагирования. В результате в распоряжении регионального управления появилась отказоустойчивая и производительная инфраструктурная основа для бесперебойной работы ключевых процессов и дальнейшего развития профильных информационных систем.

«Мы являемся владельцем одной из ключевых и жизненно важных систем в Сахалинской областиСистемы 112. Это инфраструктура, от которой напрямую зависит безопасность людей, поэтому мы очень серьезно подходим к выбору оборудования. В условиях санкционного давления и в рамках задач по импортозамещению перед нами стоял вопрос замены зарубежных систем хранения данных на отечественные решения. Atlas показал высокую надежность и соответствие требованиям безопасности в аналогичных проектах, поэтому выбор был очевиден», — сказал Виктор Болотин, начальник отдела связи ОКУ «Управление ОМ ГО, ЧС и ПБ».

«Для государственных структур сегодня особенно важно, чтобы ИТ‑инфраструктура не только соответствовала текущим требованиям по надежности и производительности, но и обеспечивала долгосрочную технологическую устойчивость. В этом проекте мы исходили из необходимости предоставить решение, которое отвечает задачам импортозамещения, требованиям защищенного контура и планам по дальнейшему развитию цифровых инструментов в интересах регионального управления и жителей области», — отметил Дмитрий Пензов, технический директор Atlas.

Проект имеет значение не только как решение конкретной ИТ‑задачи, но и как часть системного подхода к повышению устойчивости инфраструктуры управления, цифровой зрелости и надежности сервисов, критически важных для безопасности региона.

