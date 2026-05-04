Аналитика МТС: в майские праздники мошенники пытались совершить более 74 млн звонков

МТС проанализировала мошеннические звонки в мобильной сети в период майских праздников. С 1 по 3 мая 2026 г. мошенники пытались совершить 74,8 млн нежелательных звонков, каждый из которых был своевременно выявлен и заблокирован сервисом «Защитник». Об этом CNews сообщил представитель МТС. Пик звонков пришёлся на 1 мая, а главной целью мошенников стали лица в возрасте 35-44 лет, которые относятся к наиболее экономически активному населению.

Рекордное число попыток дозвониться до абонента было зафиксировано в Вологде – женщине в возрасте 36 лет мошенники пытались позвонить 3617 раз. Все звонки были заблокированы сервисом «Защитник».

На первый день мая пришлось более трети всех мошеннических звонков. Чаще всего злоумышленники звонили с предложениями горящих туров по выгодной цене, а также с предложениями по благоустройству дачных участков. Максимальное количество звонков пришлось на Москву (17% от всех нежелательных звонков), Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%).

«Майские праздники – это время, когда люди ждут звонки от родных и друзей, поэтому они менее настороженно реагируют на незнакомые номера. Мошенники хорошо это понимают, и звонят чаще по сравнению с обычными днями. Во время отдыха особенно важно сохранять бдительность, не вести разговоры с незнакомцами и не передавать личные данные по телефону. Важно помнить, что частные компании и государственные организации не запрашивают личную информацию по телефону и не проводят оплаты услуг через ссылки в SMS», — сказал директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

