Yandex Cloud запатентовала подход к безопасному и удобному администрированию мультирегиональных облаков

Команда безопасности Yandex Cloud получила патент на технологию объединения облаков, развернутых в разных регионах. С ее помощью компании смогут безопасно и удобно управлять облаками в разных регионах. Это позволит соблюдать региональные законы, требования в части хранения пользовательских данных и минимизировать риски киберинцидентов. Yandex Cloud использует этот подход для облаков в России и Казахстане. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В чем суть подхода

Облачные платформы позволяют размещать ресурсы в разных регионах – географических локациях, где расположены дата-центры провайдера. Обычно архитектура платформ строится либо на единой организации, тенанте, для всех регионов, либо на полностью изолированных региональных облаках. Первый подход удобен для клиентов, но увеличивает риски инцидентов, поскольку регионы не изолированы. Второй — обеспечивает высокую безопасность, но усложняет администрирование.

Команда Yandex Cloud разработала архитектуру мультирегиональности для облачной платформы, у которой есть преимущества с точки зрения безопасности и изоляции. С ее помощью пользователи могут соблюдать регуляторные требования по локализации данных и «бесшовно» переключаться между регионами, которые остаются независимыми.

Про команду безопасности Yandex Cloud

Команда инженеров информационной безопасности Yandex Cloud разрабатывает сервисы и стандарты для защиты данных и инфраструктуры компаний. Например, специалисты выпустили собственный стандарт защиты облачной инфраструктуры, рекомендации по безопасной разработке ИИ-агентов и мультиагентных систем. А также развивают собственную патентную базу, представляя уникальные разработки в области информационной безопасности.

«Один из приоритетов команды — безопасность пользовательских данных при любых обстоятельствах. Мы учли все наши требования к надежности и получили новую архитектуру мультирегиональности. Этот подход поможет компаниям сделать управление региональными ресурсами удобным, сохранив независимость регионов», — отметил Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности Yandex Cloud.