Wildberries увеличила выплаты владельцам ПВЗ на 36% в 2026 году

Совокупный объем выплат владельцам ПВЗ Wildberries вырос на 88% в 2025 г. по сравнению с 2024 г. По итогам первого квартала текущего года совокупный объем выплат увеличился на 36% относительно сопоставимого периода 2025 г. Он включает в себя доход от основной операционной деятельности ПВЗ — выдачи товаров, а также выплаты за дополнительные услуги, оказываемые партнером. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Компания регулярно разрабатывает дополнительные инструменты и подключает новые сервисы для ПВЗ, что в итоге становится дополнительным источником дохода для партнеров. Так, например, услуга WB Track позволяет клиентам отправлять посылки в другие города. Чем больше таких отправлений проходит через пункт выдачи, тем выше его совокупный доход. Кроме того, владельцы ПВЗ могут установить специальные экраны в зоне ожидания и получать дополнительный доход от размещения рекламы.