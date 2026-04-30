В «Яндекс Go» рассказали об изменении спроса на такси в праздники 1-3 мая

В «Яндекс Go» проанализировали, как в длинные выходные меняются транспортные сценарии пользователей — от повседневных до междугородних поездок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

30 апреля после короткого рабочего дня многие горожане будут разъезжаться раньше обычного, поэтому пик спроса на такси начнется около 16:00 и сохранится до 17:00–18:00. В этот период количество заказов может вырасти до 20% по сравнению с аналогичным временем в обычный четверг.

Наиболее высокий спрос ожидается в центре города, около деловых кварталов и у крупных пересадочных узлов. В районах, где свободных машин будет не хватать из-за роста количества заказов, может сработать повышающий коэффициент. Он помогает привлечь на линию больше водителей.

В последний рабочий день пользователи на 25% чаще обращаются к сервису «Транспорт» в «Яндекс Go»: проверяют маршруты до области, расписания электричек и варианты поездок в аэропорты, в том числе на «Аэроэкспрессе».

В выходные дни, с 1 по 3 мая, дороги обычно становятся свободнее: скорость потока может вырасти до 15% по сравнению с предыдущей неделей. Маршруты в среднем длиннее на 5-10% — пользователи чаще ездят в загородные парки, аэропорты и на вокзалы. При этом поездки распределяются по городу более равномерно, поэтому скачки спроса возникают реже, а заказов может быть на 10–25% ниже, чем в обычные выходные. Даже с учетом того, что водителей на линии может быть до 10% меньше, разница между количеством желающих уехать и доступными машинами сокращается, поэтому стоимость поездок будет чаще оставаться на уровне базовой.

При этом активность в сервисе «Транспорт» в праздничные дни может снижаться до 30% относительно обычных периодов.

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ Цифровизация

Дополнительно возрастет интерес к междугородним поездкам: количество предзаказов в сервисе «Межгород» может увеличиться до 40% по сравнению с предыдущей неделей.

При планировании поездок на такси в преддверии праздников пользователям рекомендуется: в четверг, 30 апреля, по возможности сместить длительные поездки до начала повышенного спроса в 16:00 или после 18:30; в выходные дни по срочным делам или на длительные расстояния планировать выезд на утро; комбинировать маршруты: например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок — на такси.

В расчетах использовались усредненные данные сервиса по городам-миллионникам.

Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

«Тяжелое» оборудование и ПО: чего не хватает российскому финсектору для полного импортозамещения

Власти выделили VK более 40 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще