В «Яндекс Go» рассказали об изменении спроса на такси в праздники 1-3 мая

В «Яндекс Go» проанализировали, как в длинные выходные меняются транспортные сценарии пользователей — от повседневных до междугородних поездок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

30 апреля после короткого рабочего дня многие горожане будут разъезжаться раньше обычного, поэтому пик спроса на такси начнется около 16:00 и сохранится до 17:00–18:00. В этот период количество заказов может вырасти до 20% по сравнению с аналогичным временем в обычный четверг.

Наиболее высокий спрос ожидается в центре города, около деловых кварталов и у крупных пересадочных узлов. В районах, где свободных машин будет не хватать из-за роста количества заказов, может сработать повышающий коэффициент. Он помогает привлечь на линию больше водителей.

В последний рабочий день пользователи на 25% чаще обращаются к сервису «Транспорт» в «Яндекс Go»: проверяют маршруты до области, расписания электричек и варианты поездок в аэропорты, в том числе на «Аэроэкспрессе».

В выходные дни, с 1 по 3 мая, дороги обычно становятся свободнее: скорость потока может вырасти до 15% по сравнению с предыдущей неделей. Маршруты в среднем длиннее на 5-10% — пользователи чаще ездят в загородные парки, аэропорты и на вокзалы. При этом поездки распределяются по городу более равномерно, поэтому скачки спроса возникают реже, а заказов может быть на 10–25% ниже, чем в обычные выходные. Даже с учетом того, что водителей на линии может быть до 10% меньше, разница между количеством желающих уехать и доступными машинами сокращается, поэтому стоимость поездок будет чаще оставаться на уровне базовой.

При этом активность в сервисе «Транспорт» в праздничные дни может снижаться до 30% относительно обычных периодов.

Дополнительно возрастет интерес к междугородним поездкам: количество предзаказов в сервисе «Межгород» может увеличиться до 40% по сравнению с предыдущей неделей.

При планировании поездок на такси в преддверии праздников пользователям рекомендуется: в четверг, 30 апреля, по возможности сместить длительные поездки до начала повышенного спроса в 16:00 или после 18:30; в выходные дни по срочным делам или на длительные расстояния планировать выезд на утро; комбинировать маршруты: например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок — на такси.

В расчетах использовались усредненные данные сервиса по городам-миллионникам.