Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове

Т2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть Московской области к майским праздникам. Компания улучшила качество связи в трех популярных направлениях для отдыха. В общей сложности Т2 провел десяток работ по модернизации сети и установила свыше 40 новых базовых станций. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 обновил оборудование на действующих базовых станциях, разместила новые узлы связи в районах с интенсивным трафиком и провела комплексную оптимизацию радиочастотных параметров сети. В Дмитровском районе Т2 установил 26 базовых станций (БС) и провела две модернизации на существующих сайтах, в Коломенском – 10 БС и 4 модернизации, в Сергиево-Посадском районе – 8 БС и 5 модернизаций.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
В результате проведенных работ жители и гости городов получили более стабильное покрытие, увеличенную пропускную способность сети и более высокую скорость мобильного интернета даже в зонах повышенной нагрузки. Параллельно Т2 работает над модернизацией сети в соседних муниципальных образованиях, уделяя особое внимание пригородным зонам, дачным поселкам и ключевым автомобильных магистралям.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Мы последовательно развиваем сеть в городах Московской области, особенно важными наши работы становятся в сезон массовых перемещений, когда заметная часть жителей агломерации путешествует по ближайшим городам. Сергиев Посад, Коломна и Дмитров – важные туристические и культурные центры. Обновленная сеть Т2 позволяет жителям и гостям городов пользоваться сервисами без прерываний, а малому бизнесу – масштабировать онлайн-направления».

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году

На вышки 5G ведется охота, потому что они «излучают коронавирус». Их поджигают и уничтожают, а после попадают в тюрьму

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

А вас мы не пустим. В «белые списки» внесут не все сайты – количество мест строго ограничено

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще