Sitronics KT оснастила Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Белоруссии

Компания Sitronics KT (входит в группу Sitronics Group) оснастила строящийся в Бресте (Белоруссия) центр патриотического воспитания молодежи инновационным динамическим тренажером, который позволит осваивать навыки десантирования в максимально реалистичной цифровой среде. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics KT.

В числе ключевых особенностей тренажера – реалистичность погружения. Динамическая платформа и симуляция воздушных потоков полностью воссоздают физические ощущения прыжка. Тренажер позволяет отрабатывать управление парашютом по курсу, тангажу и крену в различных метеоусловиях и на разных типах местности. Оборудование адаптировано для начальной подготовки и знакомства воспитанников учебного центра с различными моделями парашютных систем.

Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Бресте станет уникальной площадкой, объединяющей социальную сферу, туризм и патриотическую работу в рамках современной системы дополнительного образования. Оборудование и тренажеры формируют технологическую базу образовательного центра. Sitronics KT имеет многолетний опыт работы в этом направлении.

Оснащение вузов, ссузов, патриотических центров, музейных комплексов – одно из флагманских направлений деятельности Sitronics KT. Компания не только поставляет специализированное оборудование, VR-тренажеры и оснащает учебные кабинеты мультимедиа-системами, но и разрабатывает различные материалы для процесса обучения, а также уникальный контент. В числе реализованных проекты в СПБГУ, РАНХиГС, РУДН, БФУ имени И. Канта, САФУ и других университетах. В направлении мультимедийного оснащения музейных комплексов и экспозиций специалисты компании реализовали проект по модернизации экспозиции крейсер «Аврора», оснащали музеи космонавтики в Москве и Калуге, исторические музеи на Сахалине и в Санкт-Петербурге, Приморский Океанариум во Владивостоке и многие другие.