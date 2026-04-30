Rutube отразил более 100 DDoS-атак в I квартале 2026 года

По данным «ГПМ Цифровые Инновации», оказывающей услуги по информационной безопасности для видеоплатформ и компаний «Газпром-Медиа Холдинга», с января по март 2026 г. было зафиксировано 82,5 млн сетевых атак на инфраструктуру Rutube. Системами киберзащиты было отражено 860 тыс. фишинговых атак за квартал, из которых более 10 тыс. содержали вредоносное программное обеспечение.

За период специалисты «ГПМ Цифровые Инновации» отразили более 100 DDoS-атак на цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» — это половина от всего количества атак за 2025 г.

«Отдельно мы отмечаем рост попыток кибермошенничества с помощью социальной инженерии и имитации сообщений от имени руководства. Это связано с активным использованием злоумышленниками технологий искусственного интеллекта, позволяющего создавать дипфейки и воссоздавать голос. Высокие темпы развития ИИ и его широкое распространение, в том числе в сфере кибератак, приводят к увеличению числа новых уязвимостей — рост более 11% год к году по данным специализированных информационных систем. Также по рынку мы видим, что в 4 раза возросло количество новых образцов вредоносного программного кода, а время реализации атак сократилось более чем в 7 раз. Поэтому наши приоритеты в кибербезопасности видеоплатформ и активов «Газпром-Медиа Холдинга» включают постоянный анализ и выявление новых видов угроз, использование новейших продуктов и средств защиты, развитие процессов и навыков команд, ориентированных на повышение уровня культуры информационной безопасности и устойчивости бизнеса к кибератакам», — сказал директор по информационной безопасности цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Алексей Жуков.