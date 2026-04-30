Пользователи Connected TV-устройств смотрят видеоконтент более 4 часов в сутки

Аналитики «Яндекс Рекламы» изучили поведение аудитории почти 6 млн СTV-устройств на операционной системе YaOS и выяснили, что зрители умных телевизоров уделяют видеоконтенту в среднем 4 часа 11 минут в сутки. Оказалось, что больше всего времени за экранами — почти 5 часов в день — проводит аудитория, которая постоянно переключается между разными типами видеосервисов и контента.Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

В исследовании использованы агрегированные обезличенные данные почти 6 млн Connected TV-устройств на операционной системе YaOS. Период: март 2026 г.

Как пользователи смотрят видео на СTV

Привычка совмещать просмотр разных видеосервисов есть у большинства пользователей СTV-устройств. Так, 66% из них переключаются между онлайн-кинотеатрами и видеохостингами и проводят перед телевизорами по 4 часа 46 минут в сутки. Тогда как 24% пользователей предпочитают смотреть контент только в онлайн-кинотеатрах, а 10% — только на видеохостингах. Экранное время таких зрителей составляет в среднем 3 часа 19 минут и 2 часа 18 минут в сутки соответственно.

Что смотрят пользователи онлайн-кинотеатров

Большая часть аудитории CTV мигрирует не только между разными типа видеосервисов, но и между разными форматами видеоконтента. Так, например, 42% пользователей онлайн-кинотеатров совмещают просмотр фильмов и сериалов с трансляциями эфирного ТВ и уделяют им по 3 часа 29 минут в день. В то время как 30% зрителей, которые смотрят только фильмы и сериалы, проводят за большим экраном 1 час в сутки. А 28% зрителей, которые выбирают лишь телеканалы — 2 часа 40 минут.

«6 из 10 зрителей видеоконтента на CTV — люди в возрасте от 25 до 44 лет. Это активные и вовлеченные пользователи, которые осознанно выбирают, что, где и когда смотреть. Их внимание распределено между разными сервисами и видеоформатами. Поэтому бренды, продвигающиеся на CTV, уже сейчас выбирают инструменты, которые помогают им охватывать все пользовательские сценарии. Так, в I квартале 2026 г. 8 из 10 крупных рекламодателей Яндекса на СTV выбирали аукционную модель закупки инвентаря. При этом каждый десятый из них совмещал такие размещения с фиксированными. Это помогло им присутствовать как внутри бесплатного контента онлайн-кинотеатров и трансляций эфирного ТВ, так и контента популярных видеохостингов», — сказала Елизавета Смирнова, руководитель отдела по развитию медийных продуктов «Яндекс Рекламы».

Как пользователи смотрят эфирное ТВ

Внутри эфирного ТВ аудитория CTV-устройств также распределяется между разными типами каналов: федеральными и тематическими. 40% пользователей смотрят и те, и другие в среднем по 3 часа 43 минуты. Половина выбирает только федеральные каналы, а еще 10% — только тематические. При этом зрители первых тратят на них в среднем до 2 часов 14 минут, а вторых — до 1 часа 21 минут в день.